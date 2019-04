VERSO LAMIERA 2019/ Santamaria (Roboteco): “Industria 4.0 aiuta la meccatronica”

“Siamo un’azienda nata nel 1988 e da sempre ci occupiamo della progettazione costruzione e assistenza di isole robotizzate per saldatura ad arco”, racconta al Sussidiario.net Alessandro Santamaria, Ceo di Roboteco-Italargon (nella foto). “Nel 2017 abbiamo acquisito dal gruppo Siad la divisione Italargon che dal 1958 produce impianti automatici e robotizzati per saldatura e manipolazione. Siamo concessionari per Italia e Spagna dei robot Panasonic, costruiti in Giappone. Il nostro staff è composto da oltre 50 persone, fatturiamo circa 20 milioni di Euro e integriamo oltre 150 isole all’anno”.

Cosa contraddistingue i vostri prodotti sul mercato italiano?

Il nostro know-how è di specialisti della saldatura e abbiamo scelto un partner come Panasonic per questa comune radice. I robot Panasonic sono infatti macchine specializzate unicamente in saldatura e, grazie alla tecnologia Tawers All-In-One offrono indubbi vantaggi di efficienza produttiva sia alle piccole che alle grandi imprese.

Come vede il mercato italiano?

Non dimentichiamo che il 52% dell’export italiano proviene dalla metalmeccanica. All’interno di questo comparto la saldatura riveste ancora un ruolo primario e le nostre aziende esportatrici si stanno sempre più affermando per la qualità dei loro processi produttivi in saldatura. Il futuro è quindi più che roseo soprattutto per le aziende che stanno investendo su scala almeno europea.

Settori di sbocco più vivaci e di interesse per voi?

Dopo un paio di anni di stasi il settore automotive ha ripreso ad investire, come pure il settore del motociclo sempre più florido in Italia, soprattutto grazie ai sub-fornitori di grandi case straniere. Il settore dell’arredamento è in ulteriore crescita non più solo per i contenuti di design ma ora anche per le soluzioni tecnologiche d’avanguardia che i nostri produttori sanno offrire sul mercato internazionale

I provvedimenti del piano Industria 4.0 come hanno impattato sul vostro business e quanto li reputate importanti per gli investimenti futuri?

Certamente il secondo semestre del 2018 ha visto una grande fiammata degli investimenti e il 2019 si prevede avrà un trend di crescita similare

Cosa esporrete e cosa vi aspettate da LAMIERA 2019?

La novità assoluta nel nostro stand sarà LAPRISS, il nuovo sistema integrato PANASONIC per la saldatura laser. Presenteremo una cella saldante con sorgente da 4KW a diodi diretti, tecnologia che oggi rappresenta la nuova frontiera del laser per i prossimi 10 anni in saldatura. Sia il settore Automotive che la General Industry stanno manifestando un grande interesse per LAPRISS e le prenotazioni per demo mirate in fiera sono già moltissime.Roboteco-Italargon sarà una delle protagoniste di Lamiera 2019, a Fiera Milano dal 15 al 18 maggio, padiglione 18, stand B27.



