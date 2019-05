INDUSTRIA / Mariotti (Ucimu): “Bene decreto crescita su Pmi e fiere internazionali”

Alfredo Mariotti, direttore di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, ha affermato: “L’introduzione dell’articolo 49 nel Decreto Crescita è un grande passo in avanti nel supporto del sistema paese all’attività di internazionalizzazione delle PMI italiane che hanno nella partecipazione alle fiere il miglior strumento di marketing, specialmente nei paesi lontani”. “Con specifico riferimento alle imprese costruttrici di macchine utensili, robot e automazione, rappresentate da UCIMU – ha continuato Alfredo Mariotti – possiamo affermare che gli appuntamenti fieristici internazionali sono molti ma non tutti di eguale importanza. Imprescindibili per un’azienda del settore che vuole lavorare sui mercati esteri sono: EMO HANNOVER 2019, IMTS Chicago 2020, CCMT Shanghai 2020, Metalloobrabotka Mosca 2020, IMTEX Bangalore 2020, Mecanica San Paolo 2020 e Jimtof Tokyo 2020, Mach-Tool Poznam 2020. Questo calendario non è solo un elenco di manifestazioni espositive quanto invece un vero e proprio programma di internazionalizzazione per la crescita e lo sviluppo del settore che destina più della metà della produzione oltreconfine” “UCIMU – ha concluso il direttore di UCIMU – in questo senso si conferma ancora una volta disponibile a interloquire con le autorità di governo per presentare peculiarità dei mercati e esigenze degli operatori del settore così che l’intervento governativo a supporto di questa attività sia realmente efficace per le PMI”.