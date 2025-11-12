Le multinazionali in Italia rappresentano lo 0,4% delle imprese residenti, ma occupano il 9,8% degli addetti e producono il 21,0% del fatturato

Piccolo è bello, ma grande è spesso meglio. Soprattutto a livello di imprese crescere anche come dimensioni vuol dire avere maggiori opportunità, ridurre i costi per unità di prodotto, poter contare su maggiori risorse per quella dimensione fondamentale che si chiama R&S (Ricerca e sviluppo).

E le imprese multinazionali presenti in Italia, oggetto di una delle più recenti indagini dell’Istat con dati consolidati al 2023, rispondono in pieno a questi valori. Pur essendo solo lo 0,4% delle imprese residenti, occupano il 9,8% degli addetti, producono il 21,0% del fatturato e il 17,5% del valore aggiunto dell’Industria e dei Servizi.

Sono quindi imprese medio/grandi, spesso derivanti da acquisizioni da parte di grandi gruppi esteri che hanno visto nella realtà italiana buone prospettive di sviluppo e crescita soprattutto sul fronte della qualità dei prodotti e dei servizi. L’esempio più evidente è quello della moda dove i marchi italiani (da Gucci a Valentino, da Roberto Cavalli a Versace) sono da tempo controllati dall’estero.

Le multinazionali estere hanno base in 106 Paesi diversi, controllano quasi 20mila società con oltre 1,8 milioni di addetti, un fatturano 887 miliardi di euro, 188 miliardi di valore aggiunto e una spesa interna in Ricerca e sviluppo di oltre 6 miliardi. Le controllate estere operano per più di un terzo nei servizi (come banche e assicurazioni), ma è significativa anche la presenza (28,3%) nella dimensione industriale. L’industria farmaceutica, quella automobilistica e l’abbigliamento restano i settori più attivi negli scambi, confermando il legame tra globalizzazione e i tradizionali punti di forza del Made in Italy.

L’economia italiana si conferma quindi aperta alla realtà globale, sia a livello di controllo finanziario delle società, sia negli scambi commerciali in un intreccio virtuoso che finora ha sostenuto la crescita prima, e la tenuta poi, del sistema Italia.

In prospettiva i rischi, tuttavia, non mancano nell’attuale scenario fatto insieme di incertezza e di complessità. In primo piano gli effetti delle politiche commerciali americane: se i dazi dureranno nel tempo e, insieme a questi, verranno mantenute le sollecitazioni alle imprese americane a riportare in patria le loro produzioni (reshoring), allora non potranno che aumentare i pericoli sulla crescita economica non solo per l’Italia, ma per l’intera Europa.

Per questo è importante che l’Unione europea rafforzi le proprie strategie di politica industriale ricordando che il 57% delle multinazionali estere in Italia appartiene a gruppi con sede nei Paesi Ue, mentre quasi il 49% delle multinazionali italiane all’estero è localizzato all’interno del mercato comunitario. Francia e Germania (insieme agli Stati Uniti) dominano la classifica dei principali Paesi investitori in Italia.

Senza dimenticare la necessità di controllare, anche dal profilo fiscale, la grande forza delle nuove multinazionali che operano nel campo delle tecnologie, dell’informatica, delle comunicazioni, dell’e-commerce e, ultimo, ma non meno importante, dell’intelligenza artificiale. Sono realtà che hanno logiche al di fuori dei vecchi parametri dell’economia e che richiedono attenzione e fantasia per sfruttarne i tanti potenziali positivi, ma per non lasciarsi dominare dalla potenza degli algoritmi. Che non conoscono confini.

