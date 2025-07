Secondo un sondaggio di Intelligent, pubblicato negli Stati Uniti, i neolaureati sarebbero in qualche modo “rimbalzati” dalle aziende. Nel dettaglio emerge che il 25 per cento dei responsabili delle assunzioni, quindi uno su 4, considera i freschi di laurea poco preparati per il mondo del lavoro, mentre un manager su 8 non intende assumerli nel 2025. Per il 33 per cento dei responsabili delle assunzioni, i neo laureati non hanno l’etica del lavoro, mentre quasi tre su dieci li considera addirittura presuntuosi, rileva ancora il sondaggio.

Pensioni/ Il paradosso di rischiare di dover tornare a lavorare

C’è poi un 27% che ritiene che coloro che hanno da poco preso la laurea si offendano facilmente, mentre per il 25% degli intervistati non rispondono bene al feedback. Si tratta di risultati che per certi versi fanno il paio ad un’altra ricerca, quella condotta da The College Fix sempre sui laureati e il mondo del lavoro, e in cui si evidenzia che il mercato del lavoro è “più difficile per i laureati”, oltre che il fatto che “Neolaureati che faticano a trovare lavoro nel mercato del lavoro, e definendo il mercato attuale fermo per i laureati “il peggiore da anni”.

Concorsi ministeri 2025/ Previste sempre più assunzioni, stop agli over 70

Quali sono gli ostacoli principali che una persona appena uscita dall’università si trova ad affrontare? Prima di tutto le incertezze economiche legate alla questione dei dazi, poi c’è il problema dell’intelligenza artificiale, che sta soppiantando numerose figure, ma anche l’automazione, che sta prendendo il sopravvento sulle posizioni entry level, oltre a “lauree che non hanno tenuto il passo con l’evoluzione del panorama”, aggiunge Jake Gomez, responsabile della strategia verticale di ManpowerGroup,

NEOLAUREATI SNOBBATI DALLE IMPRESE: “ALMENO 4-6 MESI PER TROVARE LAVORO”

“Ciò crea uno squilibrio, aggravato dall’aumento degli ex laureati ancora in cerca di lavoro”, precisa ancora l’esperto. Per Gomez un neolaureato non dovrebbe aspettarsi di essere assunti immediatamente, ma piuttosto essere pronto a cercare lavoro per almeno 4-6 mesi, periodo che potrebbe ulteriormente dilatarsi per determinati titoli di studio. In ogni caso tutto ciò non dovrebbe scoraggiare chi cerca lavoro: “Il mercato del lavoro si sta evolvendo, non chiudendo, e chi cerca lavoro deve adattarsi di conseguenza”.

EX ILVA/ Lo spettro della svendita che incombe su acciaio e posti di lavoro

Ha quindi suggerito ai neolaureati di promuovere le loro “competenze e il loro talento, non solo la media dei voti” per “condividere ciò che stanno facendo per migliorarsi costantemente”, consigliando inoltre di acquisire delle ulteriori certificazioni, soprattutto quelle legate all’intelligenza artificiale perché “anche le conoscenze di base in questo settore sono interessanti per i datori di lavoro”. Un altro consiglio utile è quello di adattare la propria risposta alla candidatura, e di non rispondere quindi indistintamente allo stesso modo, con la stessa lettera di presentazione ad esempio, o lo stesso curriculum.

NEOLAUREATI SNOBBATI DALLE IMPRESE: “NON RESTATE CON LE MANI IN MANO”

Qualora non si dovesse trovare subito il lavoro desiderato, il consiglio è quello di non starsene con le mani in mano: “Lavora come freelance, part-time o lavora su progetti” in modo da poter “costruire l’esperienza desiderata e dimostrare iniziativa”. Ma anche: “Fai networking come se fosse il tuo lavoro, perché finché non ne trovi uno, lo è”, promuovendo una presenza attiva su Linkedin, ma anche interviste informative con professionisti nel settore desiderato. Attenzione però all’uso dell’intelligenza artificiale quando si elaborano lettere di presentazioni o curriculum, visto che la stessa “può far sembrare i nostri lavori non autentici ed ostacolare la crescita di competenze critiche”.

Ecco perchè è fondamentale utilizzare l’IA ma con un editing corposo per “garantire che rifletta la tua voce” e per “restare fedele a te stesso, abbracciando i tuoi punti di forza, i tuoi valori e i tuoi interessi”. Quindi aggiunge e conclude: “Controlla ciò che puoi controllare: il tuo impegno e il tuo atteggiamento. Non arrenderti, chiedi aiuto e sii gentile con te stesso e con gli altri. Avrai successo”.