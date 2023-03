IMPRESE VINCENTI 2023/ Un bilancio del percorso di sviluppo delle Pmi e di crescita del sistema

Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo, ultima tappa della quarta edizione: celebrate le 140 Pmi

Si è conclusa oggi a Milano a Palazzo Mezzanotte la quarta edizione di Imprese Vincenti 2023, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese, motore dell’economia e principali interpreti dell’attuale ripartenza economica del Paese.

L’evento conclusivo di Imprese Vincenti 2023, realizzato in collaborazione con The European House-Ambrosetti, ha celebrato le 140 piccole e medie imprese che si sono presentate nel roadshow di questa edizione, con 12 eventi sui territori e due rispettivamente dedicati al terzo settore e all’agribusiness. Sono emerse le storie di successo, il valore delle idee e delle persone, la capacità di far propri obiettivi ESG armonizzati alla strategia d’impresa e la capacità di queste PMI nel saper reagire alle incertezze del contesto macro-economico investendo in piani di rilancio e trasformazione nei settori chiave indicati dal PNRR: Digitalizzazione e Competitività, Sostenibilità e Transizione ecologica, Innovazione, Ricerca e Istruzione o Welfare e Salute.

Dagli impatti e le reazioni alla crisi energetica, ai progressi sul fronte della transizione digitale, dalla capacità di innovare della manifattura italiana fino all’aumento degli investimenti in digitalizzazione e servizi online, dagli investimenti per la transizione green a quelli in formazione e capitale umano, è emerso dalla voce degli imprenditori un tratto comune, l’attenzione al business ma anche all’impatto che esso genera.

L’azienda che eccelle evolve in continuazione. Emerge quindi la percezione che stia cambiando il ruolo dell’imprenditore, capace di riconoscere come valore la vocazione sociale dell’impresa che risponde ai nuovi canoni di attenzione alla sostenibilità non solo ambientale, al capitale umano, agli sviluppi digitali a servizio dell’impresa e delle persone. L’azienda che meglio performa è quella che sviluppa il business senza dimenticare il benessere comune. Una percezione che forse di è diffusa in modo dirompente dopo la pandemia, ma che ha sviluppato elementi e valori già presenti e oggi al centro delle strategie ESG e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le Imprese Vincenti 2023 investono in formazione, in servizi welfare, in processi rispettosi dell’ambiente e in progetti che danno molta rilevanza all’impatto sociale e alla definizione di qualità del prodotto in virtù della valorizzazione delle risorse del territorio o dei rapporti di filiera con altre aziende collegate. Anche la ricaduta territoriale – in termini di occupazione ma anche di attrattività e di sviluppo – è una delle chiavi di lettura di questa edizione di Imprese Vincenti, che ognuna delle 140 aziende ha raccontato in un percorso che ha trasmesso il grande senso di responsabilità del proprio ruolo sociale e non solo economico.

Imprese Vincenti 2023, Stefano Barrese (Intesa Sanpaolo): le imprese coinvolte sono grandi testimonial del Made in Italy

L’evento finale di Imprese Vincenti 2023 ha dunque dato ai partecipanti l’occasione per una riflessione sui percorsi e le scelte delle PMI eccellenti e di cosa esse possano offrire alla società, oltre che al sistema economico e produttivo italiano, in termini di ecosistema imprenditoriale ma anche di contributo alla crescita e alla competitività, alla digitalizzazione, di innovazione e welfare. Sono intervenuti economisti e imprenditori, tracciando un bilancio dell’edizione e attivando un dialogo con al centro le imprese e le opportunità a loro disposizione per affrontare la transizione ecologica e digitale e contribuire a realizzare gli obiettivi del PNRR, dove la leva dell’imprenditorialità agisce da stimolo e fonte di innovazione.

Dopo i saluti di Claudia Parzani, presidente Borsa Italiana, e di Virginia Borla, executive director Business Governance Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, l’apertura dei lavori è stata affidata a Gregorio De Felice, chief economist Intesa Sanpaolo, che ha illustrato lo scenario macro-economico e i cambiamenti di mercato, a cui ha fatto seguito l’intervento di Valerio De Molli, managing partner e CEO The European House- Ambrosetti, sul contributo delle PMI italiane alla ripartenza del sistema Paese. E’ quindi seguita una tavola rotonda su ‘PNRR e transizione sostenibile e digitale per la crescita e la competitività delle PMI italiane’ con interventi di Enrico Giovannini, direttore scientifico Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile- ASviS, di Anna Roscio, executive director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, di Stefano Serra, presidente Fondazione ITS Mobilità Sostenibile, Meccatronica Aerospazio Piemonte, di Marta Testi, amministratore delegato ELITE-Gruppo Euronext, e di Francesco Ubertini, vicepresidente Fondazione ICSC.

Il percorso delle Imprese Vincenti 2023 è stato quindi oggetto di una riflessione a due voci, quella di Federico Pendin – presidente Fondazione San Nicolò – e di Stefano Barrese – responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo – che hanno evidenziato come utilità sociale, ricerca del bene collettivo e valorizzazione della comunità siano il terreno comune per essere un’impresa vincente.

Stefano Barrese ha voluto poi ribadire il percorso virtuso svolto in questi mesi dalle 140 Imprese Vincenti coinvolte: “Le aziende che anche quest’anno hanno condiviso con Intesa Sanpaolo il percorso di Imprese Vincenti emergono come testimonial del made in Italy e della capacità esemplare di cogliere i nuovi stimoli e trasformare la propria visione anche in logica ESG. Sostenibilità, impatto sulle persone e sull’ambiente, managerialità sono elementi distintivi dell’impresa, ha sottolineato Barrese, e sono coerenti con una nuova vocazione, che genera ricchezza economica e sociale. Questo approccio attento all’impatto del business è da tempo al centro delle azioni di sviluppo del nostro Gruppo, sia favorendo la consapevolezza tra i clienti, sia sostenendo gli investimenti in progetti ispirati agli obiettivi del PNRR. Grazie al nostro supporto, ha concluso Barrese, già 6.000 imprese clienti sono riuscite ad aggiudicarsi un bando pubblico, a nostro avviso si tratta di un grande successo di squadra”.

Le 140 Imprese Vincenti 2023 presenti all’evento, realizzato con il supporto di VISA, saranno inserite in programmi di accompagnamento alla crescita e di visibilità a livello nazionale offerti da Intesa Sanpaolo e dai partner dell’iniziativa, Bain & Company, ELITE-Gruppo Euronext, Gambero Rosso, insieme a Cerved e Microsoft Italia, Coldiretti, Nativa e Circularity.

L’economia italiana ha chiuso il 2022 con una crescita significativa del PIL (+3,7%), un risultato superiore alla media dell’Area Euro, raggiunto grazie al rimbalzo del turismo, al traino delle costruzioni (sostenute dagli incentivi alle ristrutturazioni) e alla buona evoluzione dell’industria manifatturiera. Le prospettive per l’anno in corso sono positive: il turismo potrà crescere grazie al ritorno dei turisti extra-europei, mentre la manifattura potrà contare su una ritrovata competitività, forte di un’alta diversificazione e di filiere ramificate a livello locale.

Si assisterà però a un rallentamento: peseranno l’inflazione ancora elevata, politiche monetarie divenute restrittive e l’incertezza dell’attuale contesto che freneranno i consumi delle famiglie e la propensione a investire delle imprese. In questo scenario diventano ancora più cruciali gli interventi in transizione green ed energetica, digitale, innovazione, capitale umano e inclusione sociale. Sul fronte energetico è auspicabile un’accelerazione nell’utilizzo delle energie rinnovabili, per diversificare le fonti e ridurre la dipendenza dall’estero.

L’Italia ha raggiunto già nel 2014 il target 2020 sui consumi di energia da fonti rinnovabili (fissato al 17%), ma il ritmo delle installazioni FER è insufficiente in vista degli obiettivi al 2030, che puntano al raddoppio della capacità attuale (inferiore ai 60 gigawatt). Inoltre, la siccità che continua a mettere sotto pressione il comparto idroelettrico impone di intensificare l’utilizzo delle altre tecnologie, a partire dal fotovoltaico. Il 2022 è stato un anno di forte crescita per il settore fotovoltaico: la potenza installata è aumentata dell’11% e la produzione annuale è salita a 28,2 TWh, il 12,5% in più rispetto al 2021. Un contributo rilevante alla crescita del fotovoltaico è stato dato dal settore industriale, che a fine 2022 rappresentava la metà della potenza installata nel nostro paese.

La sostenibilità è una delle grandi sfide future per l’economia italiana. Tra i settori più interessati vi è sicuramente l’agroalimentare che ha dato prova di resilienza nel momento più difficile della pandemia. Nell’attuale contesto diventa ancora più cruciale il tema della sicurezza alimentare, intesa non soltanto come cibo buono e sano ma anche sostenibile e disponibile, ad un giusto prezzo, anche per i paesi meno auto- sufficienti dal punto di vista alimentare.

La transizione verso modelli di business più sostenibili richiede una crescente attenzione alla Ricerca e Sviluppo (R&S), all’innovazione e alla digitalizzazione. La Ricerca e Sviluppo può innalzare il contenuto tecnologico dei prodotti e dei servizi offerti. Nell’ultimo decennio, l’Italia ha mostrato un trend crescente degli investimenti in R&S, passando dai 19,9 miliardi di euro del 2012 (anno di introduzione del credito d’imposta dedicato) ai 29,3 miliardi del 2022. Il confronto con i principali concorrenti europei, che si ferma al 2021, evidenzia però un gap ancora da colmare per il nostro paese: 1,5% le spese italiane in R&S in % del PIL, 2,3% la media UE27.

Sul fronte digitale l’Italia negli ultimi anni ha mostrato significativi progressi, salendo al 18° posto tra i 27 stati dell’UE (Digital Economy and Society Index DESI-2022), grazie in particolare al miglior posizionamento delle componenti legate alla connettività e all’integrazione delle tecnologie digitali. Se da un lato il piano Industria 4.0, a partire dal 2017, ha contribuito alla diffusione di nuove tecnologie nel sistema industriale, dall’altro, la pandemia ha favorito un’accelerazione del processo di digitalizzazione dell’intero sistema economico. Permane però un forte divario con l’Europa soprattutto in termini di competenze digitali, dove il nostro Paese si colloca in 25esima posizione.

Il successo della twin transition, green e digitale, passa anche dalla valorizzazione del capitale umano, attraverso l’inserimento in azienda di giovani con elevate competenze e il potenziamento e la riqualificazione del personale. Il nostro paese mostra una quota di laureati in materie scientifiche e tecnologiche (15,1 persone per mille abitanti in età 20-29 anni, media 2015-2020) inferiore alla media europea (20,6). L’Italia evidenzia poi una bassa capacità di trattenere giovani laureati: complessivamente nel periodo 2012-2021 la differenza tra rimpatri ed espatri di laureati di 25-34 anni è stata pari a -79.162 unità.

Le azioni volte al miglioramento del benessere lavorativo dei dipendenti in azienda potrebbero in parte attenuare queste criticità. I progetti di welfare nelle PMI italiane sono in aumento. Secondo il Rapporto 2022 Welfare Index PMI in Italia il numero delle imprese con livello di welfare molto alto e alto, è passato dal 14,2% del 2017 al 24,7% del 2022. La quota di imprese con livello alto di welfare è massima tra quelle con oltre 250 addetti (70,7% nel 2022 contro il 64,1% nel 2017) ed elevata nelle imprese tra 101 e 250 addetti (66,8% vs 59,8% nel 2017); tra le microimprese (da 6 a 9 addetti) questa la quota è più bassa, ma è in miglioramento ed è salita al 15,1% dal 7,7% del 2017.

La valorizzazione delle persone passa anche attraverso una crescita più inclusiva che può portare a un aumento del potenziale di sviluppo del nostro Paese. Ciò significa promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione e lottare contro la povertà e l’emarginazione sociale. Un ruolo importante può essere svolto dal Terzo settore che rappresenta una parte rilevante del tessuto economico-sociale del nostro Paese: in Italia a fine 2020 si contavano 363.500 istituzioni non profit che impiegavano 870mila dipendenti.

Riproponiamo l’elenco completo delle 13 Tappe e di tutte le Imprese Vincenti 2022-2023

Tappa Milano, 11 ottobre 2022

Kel 12 Tour Operator – Sede: Milano.

Ten Group – Sede: Milano.

Corman – Sede: Lacchiarella (MI)

Ultraspecialisti – Sede: Milano.

Dolly Noire – Sede: Milano.

Modes – Sede: Milano.

Bancor – Sede: Milano.

Bruschi – Sede: Abbiategrasso (MI).

Botta EcoPackaging – Sede: Trezzano sul Naviglio (MI).

Tappa Torino, 19 ottobre 2022

Propagroup – Sede: Rivoli (TO).

Delphina – Sede: Palau (SS).

Grand Hotel Bristol – Sede: Stresa (VB).

Bridge – Sede: Burolo (TO).

Eurofork – Sede: Roletto (TO).

Stemaplast – Sede: Paulilatino (OR).

Aurora – Sede: Torino.

Coesa – Sede: Torino.

Tekfer – Sede: Beinasco (TO).

Tappa Cuneo, 9 novembre 2022

Galup-Sede:Pinerolo(TO).

Dragone – Sede: Castagnole delle Lanze (AT).

Dino Bikes – Sede: Borgo San Dalmazzo (CN).

Multitel Pagliero – Sede: Manta (CN).

Phase Motion Control – Sede: Genova.

Ramaplast – Sede: Castelnuovo Scrivia (AL).

T. Mariotti – Sede: Genova.

Gismondi 1754 – Sede: Genova.

Roboplast – Sede: Vignolo (CN).

Pastorfrigor – Sede: Terruggia (AL).

Tappa Brescia, 16 novembre 2022

Rbm – Sede: Polaveno (BS) www.rbm.eu

Sandrini Metalli – Sede: Costa Volpino (BG).

Omb Saleri – Sede: Brescia.

Iginio Massari – Sede: Brescia.

Vedrai – Sede: Milano.

Landoll – Sede: Ricengo (CR).

Rivarol Scandolara Ravara (CR).

Castor Castellucchio (MN).

Moa Sport – Sede: Castel d’Ario (MN).

Green Life – Sede: Brescia.

Tappa Bergamo, 25 novembre 2022

MI-ME Minuterie Metalliche Meles – Sede: Bonate Sopra (BG).

Eutro Motion – Sede: Cantù (CO).

Rattix – Sede: Barzago (LC).

Vector – Sede: Castellanza (VA).

Santini Maglificio Sportivo – Sede: Lallio (BG).

Tessitura Taiana Virgilio – Sede: Olgiate Comasco (CO).

Elmec Informatica – Sede: Brunello (VA).

FAE Technology – Sede: Gazzaniga (BG)

Sisme – Sede: Olgiate Comasco (CO)

Tecnobody – Sede: Dalmine (BG).

Tappa Padova, 30 novembre 2022

Starpool Srl – Sede: Ziano di Fiemme (TN).

ARD Raccanello Spa – Sede: Padova.

P3 Srl – Sede: Villafranca Padovana (PD).

Marmi Corradini Group Spa – Sede: Cavaion V.se (VR).

MF 1 Srl – Sede: Valeggio sul Mincio (VR).

Caffini Spa – Sede: Palù (VR).

Elettrone Srl – Sede: Verona.

Tonello Srl – Sede: Sarcedo (VI).

Brevetti WAF Srl – Sede: Creazzo (VI).

Panta Rei Srl – Sede: Fiesso d’Artico (VE).

Tappa Venezia-Mestre, 6 dicembre 2022

Zanutta – Sede: Muzzana del Turgnano (UD).

Panorama di Pericolo Alessandro – Sede: San Michele al Tagliamento (VE).

We Can Consulting – Sede: Vigonza (PD).

Roger Technology – Sede: Mogliano Veneto (TV).

Inox e Inox – Sede: Maserada sul Piave (TV).

Potocco – Sede: Manzano (UD).

Master Italia – Sede: San Donà di Piave (VE).

Cappellotto – Sede: Fontanafredda (PN).

B+B International – Sede: Montebelluna (TV).

Alfa Sistemi – Sede: Udine.

Tappa Firenze, 12 dicembre 2022

Miniconf Spa – Sede: Ortignano Raggiolo (AR).

Seco Spa – Sede: Arezzo.

Sitem Spa – Sede: Trevi (PG).

Meccanotecnica Umbra Spa – Sede: Campello sul Clitunno (PG).

Cieffe Filati Srl – Sede: Quarrata (PT).

Tecnoseal Foundry Srl – Sede: Grosseto.

Aquila Energie Spa – Sede: Firenze.

Everex Srl – Sede: Sesto Fiorentino (FI).

Steve Jones Srl – Sede: Sesto Fiorentino (FI).

Vismederi Srl – Sede: Siena.

Tappa Bologna, 18 gennaio 2023

T&C Srl – Sede: Acqualagna, (PU).

Fiorini International Italia Spa – Sede: Trecastelli (AN).

Cereria Terenzi Evelino Srl – Sede: San Giovanni In Marignano (RN).

Cyberoo – Sede: Reggio Emilia (RE).

Eurocarbo Spa – Sede Corropoli (TE).

Nordmeccanica Spa – Sede: Piacenza (PC).

Italtorniti Srl – Sede: Castelfidardo (AN).

Diemme Enologia Spa – Sede: Lugo (RA).

A.ST.I.M. Srl – Sede: Ravenna (RA).

Zaccanti Spa – Sede: Bologna .

Tappa Roma, 27 gennaio 2023

Bioalimenta – Sede: Fara San Martino (CH).

Soc. Ag. Rosarubra – Pescara (PE).

Soc. Ag. Torri Cantine – Torano Nuovo (TE).

Ceramica Flaminia – Sede: Civita Castellana (VT).

Eleonora Bonucci – Sede: Viterbo.

A.R.S. Tech – Sede: Roma.

D.B.N. Tubetti – Sede: Anzio (RM).

Intexo Soc. Benefit – Sede: Roma.

Dromedian – Sede: San Giovanni Teatino (CH).

H25 Group – Sede: Roma (RM).

Tappa Napoli 1 febbraio 2023

Al Re – Sede: Rende (CS).

Le Garrubbe – Sede: Lamezia Terme (CZ).

Biogem – Sede: Ariano Irpino (AV).

Ro.Ga. – Sede: Enna.

UPMC Italy – Sede: Palermo.

Bit4Id – Sede: Napoli.

PND Costruzioni Elettromeccaniche – Sede: Scafati (SA).

Globus Supermercati – Sede: San Giorgio a Cremano (NA).

Euroveicoli – Sede: Casalnuovo (NA).

HTS Enologia – Sede: Marsala (TP).

Tappa Bari 8 febbraio 2023

Calzaturificio 5 Bi – Sede: Barletta.

Mofra Shoes – Sede: Barletta.

Fornopronto – Sede: Tricase (LE).

Valle Fiorita – Sede: Ostuni (Brindisi).

DFV – Sede: Surano (LE).

Cedat 85 – Sede: San Vito dei Normanni (BR).

Gravili – Sede: Galatone (LE).

Guastamacchia – Sede: Ruvo di Puglia (BA).

Protezioni – Sede: Lecce.

Salentec – Sede: Lecce.

Tappa Agribusiness 15 febbraio 2023

Donnafugata – Sede: Marsala, (TP).

Azienda Agricola Cau&Spada – Sede: Sassocorvaro Auditore (PU).

Fattoria della Piana – Sede: Candidoni, (RC).

Distillerie Bonollo Umberto – Sede: Mestrino, (PD).

Martinucci – Sede: Presicce – Acquarica (LE).

Mangimi Liverini – Sede: Telese Terme (BN).

Belgravia società agricola – Sede: Azzano San Paolo, (BG).

Associazione Covalpa Abruzzo – Sede: Celano, (AQ).

Parma Is – Sede: Traversetolo (PR).

Meregalli Giuseppe – Sede: Monza, (MB).

Premio speciale per la Cantina Coppacchioli Tattini (Cupi–Macerata) e l’Azienda Agricola Monge (Villafalletto–Cuneo).

Tappa Impact 24 febbraio 2023

Abil.mente Soc. Coop. Sociale – Sede: Tivoli (RM).

Catasta Pollino Società Cooperativa Impresa Sociale – Sede: Morano Calabro (CS).

Centro Gulliver Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS – Sede: Varese.

Collecoop Società Cooperativa Sociale – Sede: Collesalvetti (LI).

Cooperativa Sociale Promozione Lavoro – Sede: San Bonifacio (VR).

Ente Fiera Internazionale Del Tartufo Bianco D’Alba – Sede: Alba (CN).

Fondazione CEUR – Sede: Bologna.

Fraternità Giovani Società Cooperativa Sociale ONLUS – Sede: Ospitaletto (BS).

Il Giardinone Soc. Coop. Soc. – Sede: Locate Triulzi (MI)

La Città Essenziale – Consorzio di Cooperative Sociali – Sede: Matera.











