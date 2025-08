Intesa Sanpolo ha presentato la sesta edizione di Imprese Vincenti, l'eccellenza fra le piccole medie imprese del Made in Italy, i dettagli

L’istituto di credito Intesa Sanpaolo ha presentato la nuova edizione di Imprese Vincenti, la sesta della sua storia, dedicata a tutte quelle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese, vero fulcro dell’attività economica dell’Italia ed elemento che contraddistingue il Bel Paese da nord a sud.

Come riportato nel comunicato stampa, sono state rese pubbliche le novità di questa nuova edizione e si precisa che ci sarà una particolare attenzione all’innovazione dei processi produttivi, senza trascurare l’internazionalizzazione. Inoltre, tenendo conto della partnership con Assicurazioni di Intesa Sanpaolo, si prevede un focus anche sulla protezione delle persone e dei processi, non più considerata una semplice scelta difensiva, bensì una vera e propria strategia aziendale.

Intesa Sanpaolo fa sapere che, per sfruttare l’esperienza maturata nei sei anni precedenti, si cercherà di alimentare le attività della Community di Imprese Vincenti, una rete di aziende che daranno vita a operazioni di Made in Italy in modo sistematico. Un’altra collaborazione di rilievo per questa nuova edizione riguarda la Divisione International Banks, sempre dello stesso istituto di credito: si tratterà, di fatto, del “concorso” dedicato alle imprese straniere, che potranno partecipare a una tappa a loro riservata.

INTESA SANPAOLO IMPRESE VINCENTI: LE AZIENDE PRESENTI

Ma non finisce qui, perché tra le imprese che prenderanno parte all’evento di Intesa Sanpaolo vi saranno anche quelle del terzo settore e attive nel sociale, così come quelle del comparto agroalimentare, quest’ultimo una delle voci principali del PIL nazionale. L’evento entrerà nel vivo nel giro di qualche settimana, quando prenderà il via un tour articolato in 15 tappe che attraverserà l’intera penisola, coinvolgendo ben 140 Imprese Vincenti, con l’aggiunta di altre 10 imprese internazionali selezionate dall’estero.

A conclusione dell’iniziativa, è previsto un grande evento finale, durante il quale si tireranno le somme di questa sesta edizione di Imprese Vincenti e si raccoglieranno le diverse testimonianze aziendali emerse nel corso del progetto. Un evento eccezionale, quello promosso da Intesa Sanpaolo, che ha permesso di scoprire, ma soprattutto di valorizzare, ben 650 aziende nelle cinque edizioni precedenti: oltre 100 per edizione, selezionate tra diverse migliaia di candidature.

INTESA SANPAOLO IMPRESE VINCENTI: LE 150 ECCELLENZE FINITE NEL GRUPPO ELITE

A conferma della validità della scelta di Intesa Sanpaolo, il dato che ben 150 di queste 650 aziende hanno avuto accesso al circuito ELITE-Gruppo Euronext, un ecosistema che consente alle piccole imprese di crescere e migliorarsi, e che conta più di 2.400 partner.

Soddisfatta Anna Roscio, dirigente di spicco dell’istituto di credito, che ha definito le piccole e medie imprese un chiaro simbolo dell’italianità, del Made in Italy e della nostra nazione, oltre che un motore economico del Paese e una delle sue principali forze trainanti. Ha infine ricordato come Imprese Vincenti abbia scoperto un gran numero di realtà eccellenti, con l’obiettivo di accompagnarle nel loro cammino di crescita.