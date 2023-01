“Imprese Vincenti”, Intesa Sanpaolo/ Innovazione: Bologna, 10 aziende di Emilia Romagna e Marche

La nona tappa del roadshow “Imprese Vincenti” di Intesa Sanpaolo arriva a Bologna oggi, mercoledì 18 gennaio, con l’obiettivo di valorizzare le piccole e medie imprese di Emilia Romagna e Marche che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto e che hanno saputo orientare i propri progetti di crescita alle linee guida del PNRR. La tappa odierna è dedicata all’innovazione ed è ospitata presso lo spazio eventi Sympò di Bologna, dove dieci “Imprese Vincenti” di Emilia Romagna e Marche si sono presentate all’ampia platea di presenti «raccontando la propria storia aziendale, le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo, le azioni di innovazione sviluppate in questo particolare contesto economico».

INTESA SANPAOLO PER IL CINEMA ITALIANO/ Presentato a Milano il film sulla vita di Ferruccio Lamborghini

Ecco dunque le 10 aziende protagoniste: Nordmeccanica, Italtorniti, Eurocarbo e Diemme Enologia che operano nel settore della Meccanica, Fiorini International Italia negli imballaggi e packaging sostenibili, Zaccanti nel Sistema Salute, T&C nell’Agroalimentare, A.ST.I.M. nel settore Metalmeccanico, Cereria Terenzi Evelino nell’Industria Chimica e Cyberoo nell’Information Technology. Queste realtà imprenditoriali si sono distinte per avere avviato progetti o raggiunto risultati in termini di Digitalizzazione e Competitività; Sostenibilità e Transizione ecologica; Innovazione, Ricerca e Istruzione; Welfare e Salute. A loro per questo motivo sono stati forniti gli strumenti per affrontare tutte le fasi di vita del business, favorendo l’investimento nei fattori intangibili (immateriali, R&S, Filiera, Formazione) e nei pilastri dello sviluppo, ovvero internazionalizzazione, sostenibilità, innovazione, digitalizzazione e finanza straordinaria.

Imprese Vincenti, Intesa Sanpaolo/ Ricerca e formazione: 10 aziende leader a Firenze

“Imprese Vincenti” di Intesa Sanpaolo: il progetto

Il progetto “Imprese Vincenti” di Intesa Sanpaolo, arrivato alla nona tappa, si sta rivelando un vero e proprio successo. L’iniziativa ha raccolto infatti un ampio interesse in tutta Italia grazie all’opportunità offerta alle imprese di essere inserite in programmi di accompagnamento alla crescita e di visibilità a livello nazionale realizzati dai promotori e dai partner del progetto, ovvero Bain & Company, ELITE, Gambero Rosso, Cerved, Microsoft Italia, Nativa, Circularity e Coldiretti. In totale sono state selezionate 140 piccole e medie imprese su 4.000 candidature. Si tratta di aziende dal profilo innovativo e sostenibile, spesso poco conosciute ma capaci di creare valore aggiunto per il Paese e il mercato del lavoro, che valorizzano le specificità del territorio ma hanno anche una forte vocazione per l’export.

Giovanni Bazoli: “la P2 cercò di ostacolarmi”/ “Calvi fu ucciso. Nella sua cassetta…”

Dopo le tappe di Milano, Torino, Cuneo, Brescia, Bergamo, Padova, Venezia Mestre e Firenze il tour prosegue con ulteriori 5 tappe in tutta Italia, valorizzando le imprese proprio nel territorio in cui operano. Prossimo appuntamento il 27 gennaio a Roma con tema Turismo sostenibile e cultura. Verrà inoltre organizzato un evento conclusivo di rilievo nazionale, rivolto a tutte le 140 Imprese Vincenti, che proporrà il confronto a più voci sui fattori di successo dell’imprenditoria italiana.

Come spiega Alessandra Florio, Direttrice regionale Emilia Romagna e Marche per Intesa Sanpaolo, «Le aziende protagoniste oggi sono l’esempio dell’eccellenza imprenditoriale del nostro territorio e del Paese. La tappa odierna è dedicata all’innovazione e le aziende emiliano-romagnole e marchigiane cui vogliamo dare voce attraverso questa quarta edizione di Imprese Vincenti si sono distinte per aver mantenuto il loro livello di competitività, anche in contesti incerti, investendo in progetti innovativi per rendere più efficienti i processi e migliorare la qualità dei prodotti, anche in ottica di sostenibilità ambientale e sociale».

Innovazione è un concetto ampio e trasversale, prosegue la direttrice, «che va dall’utilizzo delle nuove tecnologie al miglioramento dei parametri ESG, e non c’è settore dell’industria e della manifattura che non ne sia coinvolto. Investirvi vuol dire dotarsi degli strumenti per aumentare competitività e fatturato e Intesa Sanpaolo, come prima banca italiana, è al fianco del tessuto economico e produttivo come parte attiva in questo percorso. Alle nostre imprese mettiamo a disposizione una rete di strumenti per affrontare le situazioni contingenti e, al contempo, le affianchiamo nel guardare avanti fornendo sostegno finanziario e consulenza agli investimenti strategici. Investimenti verso cui le aziende dell’Emilia-Romagna e delle Marche dimostrano grande attenzione, facendo appunto leva sulla loro capacità di innovare».

“Imprese Vincenti” di Intesa Sanpaolo: le 10 eccellenze dell’Emilia Romagna e delle Marche

Agroalimentare:

– T&C Srl – Sede: Acqualagna, (PU). T&C S.r.l. è un’azienda dallo spirito giovane ed in continua evoluzione, nata nelle Marche, più precisamente ad Acqualagna. L‘azienda nasce nel 1990 come impresa a conduzione famigliare e, grazie alla collaborazione di persone capaci, supportate delle migliori tecnologie innovative, è cresciuta negli anni trasformandosi in un’azienda competitiva e moderna, che esporta i propri prodotti a base di tartufo in tutto il mondo. Una realtà a conduzione femminile, che guarda a un prodotto antico e moderno, pregiato, ma non per pochi, quindi democratico quando è trasformato nei prodotti T&C.

Imballaggi e Packaging Sostenibili:

– Fiorini International Italia Spa – Sede: Trecastelli (AN). Il gruppo Fiorini International è nel mondo sinonimo di eccellenza, affidabilità e qualità nella produzione di imballaggi di carta ad uso industriale e commerciale. L’analisi costante dei trend, delle abitudini di consumo e della legislazione, la continua attenzione alla ricerca di soluzioni e materiali, ha permesso una crescita organica e rapida nel settore del packaging in carta, portando l’azienda a diversificare la produzione strutturando 3 business units: la divisione Industrial Packaging, la divisione Shopping Bag, la divisione Luxury, operanti in tutto il mondo.

Industria Chimica:

– Cereria Terenzi Evelino Srl – Sede: San Giovanni In Marignano (RN). L’azienda produce e distribuisce in oltre 120 paesi nel mondo profumi, cosmetici e collezioni Home Fragrance artistiche e di lusso, dove la candela è la regina della storia dell’azienda ed il profumo il nuovo driver di successo internazionale. Qualità e sicurezza dei prodotti realizzati con cura artigianale, con il massimo rigore nella selezione di materie prime certificate e nella definizione di processi produttivi, garantiscono massima serenità commerciale al cliente.

Information Technology

– Cyberoo – Sede: Reggio Emilia (RE).Cyberoo è una PMI Innovativa specializzata in cyber security B2B ed è la prima azienda del settore quotata a Piazza Affari, su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad elevato potenziale di crescita. La Società si occupa di sicurezza informatica a 360°, intesa non solo come protezione dei sistemi informatici dagli attacchi esterni ma come realizzazione di una vera e propria strategia in grado proteggere, monitorare e gestire le informazioni dell’ecosistema IT. Cyberoo automatizza il rilevamento di minacce e anomalie con una strategia proattiva 24/7.

Meccanica:

– Eurocarbo Spa – Sede Corropoli (TE). L’impresa opera nel settore della produzione di spazzole per equipaggiamenti elettrici per autoveicoli, spazzole per macchine industriali, carboni per pompe, pompette volumetriche, anelli di tenuta in carboni e carburo di silicio (ssic) per tenute meccaniche. Alla base del successo dell’azienda: un attento lavoro di selezione delle migliori materie prime e di controllo su tutte le fasi del processo, uniti ad un’etica aziendale rivolta alla soddisfazione del cliente.

– Nordmeccanica Spa – Sede: Piacenza (PC). Azienda leader nella produzione di macchinari di laminazione e metalizzazione. La storia di Nordmeccanica negli ultimi trent’anni è la storia stessa del settore della spalmatura e dell’accoppiamento. Dai primi modelli costruiti negli anni ’70 fino alla più̀ recente e straordinariamente innovativa Triplex SL One-Shot, Nordmeccanica è cresciuta in maniera armoniosa tra tecnologia, capacità produttiva ed espansione dell’export: dai 3.000 m2 iniziali fino agli attuali 30.000m2 ed al 65% di market share nel settore su scala mondiale, con più̀ di 3.500macchine installate. www.nordmeccanica.com

– Italtorniti Srl – Sede: Castelfidardo (AN). L’azienda è specializzata nella realizzazione di particolari speciali a disegno di grande precisione, in piccole e grandi serie, in acciai speciali, inossidabili e legati, alluminio, ottone, bronzo, materiale plastico, mantenendo come caratteristica principale la qualità delle lavorazioni. Qualità permessa dai continui investimenti in tecnologia. Il punto di forza dell’azienda è la completezza dei servizi in termini di tipi di lavorazioni e materiali utilizzati; ciò è reso possibile grazie alla collaborazione con fornitori e partner di esperienza internazionale.

– Diemme Enologia Spa –Sede: Lugo (RA).Diemme Enologia è un’azienda che progetta, produce e commercializza in Italia e nel mondo macchine e tecnologia per il processo di vinificazione. Macchinari per la pressatura soffice delle uve, di raspatrici, tavoli di selezione, nastri di trasporto, impianti di ricezione e distribuzione uve. Negli anni 80 e 90 sviluppa nuovi prodotti per pressatura delle uve ed ha inizio l’espansione nei mercati esteri fino a divenire oggi il terzo produttore mondiale di tecnologie di pressatura uve.

Metalmeccanica:

– A.ST.I.M. Srl – Sede: Ravenna (RA). Azienda nata nel 2007 con base operativa nel ravennate che si occupa principalmente della realizzazione di prodotti, sistemi, servizi e soluzioni integrate ad alta tecnologia in grado di coprire le esigenze di difesa, protezione e sicurezza di Governi, Istituzioni e Forze Armate, cittadini e comunità, in ogni possibile scenario di intervento: in cielo, mare, terra e nel cyberspazio.

Sistema Salute:

– Zaccanti Spa–Sede: Bologna (BO). La Società opera da quasi settanta anni nel settore sanità, fornendo apparecchiature, strumenti e formazione con un focus particolare sulle innovazioni e la tecnologia applicate alla medicina e chirurgia. Il campo di operatività e ricerca abbraccia la chirurgia tradizionale, passando attraverso la chirurgia mininvasiva -specialità dell’azienda – ed arriva alla chirurgia robotica, nonché alla telemedicina, alla realtà aumentata, immersiva e mixata a servizio della diagnosi, della chirurgia ed anche alla didattica tematica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA