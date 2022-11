Imprese Vincenti, Intesa Sanpaolo/ Sostenibilità: 10 aziende protagoniste a Padova

Oggi a Padova la sesta tappa del roadshow di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto. In questa quarta edizione i filoni progettuali del PNRR acquistano una rilevante centralità, rappresentando sia alcuni dei parametri di selezione delle aziende che i temi portanti del tour che farà tappa nelle principali città italiane.

La tappa odierna è dedicata alla Sostenibilità ed è ospitata nello Spazio Kube a Padova, dove dieci “Imprese Vincenti” del Veneto e Trentino Alto Adige si sono presentate all’ampia platea di presenti raccontando la propria storia aziendale, le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo, le azioni di innovazione sviluppate in questo particolare contesto economico: Caffini Spa, Tonello Srl, Brevetti WAF Srl e Elettrone Srl che operano nel settore della meccanica, Panta Rei Srl nei servizi di progettazione per il trattamento delle acque reflue, P3 Srl e Marmi Corradini Group Spa attive nel settore dell’edilizia, ARD Raccanello Spa nel settore della chimica, Starpool Srl nell’arredamento, e MF 1 Srl nel comparto della moda.

Presentata lo scorso maggio, l’iniziativa ha raccolto un ampio interesse in tutta Italia grazie all’opportunità offerta alle imprese di essere inserite in programmi di accompagnamento alla crescita e di visibilità a livello nazionale realizzati da Intesa Sanpaolo e dai partner del progetto. Ben 4.000 PMI, che complessivamente contano 150.000 dipendenti e registrano circa 35 miliardi di fatturato, si sono autocandidate sul sito della Banca. Tra queste ne sono state selezionate 140 che spiccano per investimenti in piani di rilancio e trasformazione secondo le direttrici indicate dagli obiettivi del PNRR. Si tratta dunque di piccole e medie imprese che hanno avviato progetti o raggiunto risultati in termini di Digitalizzazione e Competitività; Sostenibilità e Transizione ecologica; Innovazione, Ricerca e Istruzione; Welfare e Salute.

Queste realtà imprenditoriali, nonostante le dimensioni contenute tipiche del nostro tessuto produttivo, hanno una forte vocazione all’export con un fatturato estero che in media rappresenta il 70% del totale. Si tratta di aziende dal profilo innovativo e sostenibile, spesso poco conosciute ma capaci di creare valore aggiunto per il Paese e il mercato del lavoro, che valorizzano le specificità del territorio, altro elemento chiave di questa nuova edizione. A queste imprese verranno forniti gli strumenti per affrontare tutte le fasi di vita del business, favorendo l’investimento nei fattori intangibili (immateriali, R&S, Filiera, Formazione) e nei pilastri dello sviluppo, ovvero internazionalizzazione, sostenibilità, innovazione, digitalizzazione e finanza straordinaria.

Il successo del programma Imprese Vincenti, lanciato nel 2019 e giunto alla quarta edizione, sta nella capacità di evolvere adattandosi alle mutate esigenze delle aziende e dei contesti economici. Quest’anno in particolare verrà data voce a quelle imprese che hanno superato la fase del Covid, che hanno accompagnato la ripresa del PIL e oggi si trovano a dover affrontare la crisi energetica e dunque ad investire ed accelerare scelte di sostenibilità e di innovazione.

Dopo le tappe di Milano, Torino, Cuneo, Brescia e Bergamo, il tour prosegue con ulteriori 8 tappe in tutta Italia, valorizzando le imprese proprio nel territorio in cui operano. Prossimo appuntamento il 6 dicembre a Venezia (Mestre) con tema Digitalizzazione. Sono anche previsti due focus tematici: uno dedicato all’agribusiness, un’industria fondamentale che rappresenta circa il 17% del nostro PIL; l’altro alle imprese sociali e al terzo settore, che esprimono una componente essenziale dell’economia del Paese. Particolare attenzione è dedicata anche al turismo, un comparto che dopo aver sofferto molto gli effetti della pandemia si sta rivelando determinante per la ripresa italiana grazie anche a un’offerta rinnovata e orientata alla sostenibilità. Verrà infine organizzato un evento conclusivo di rilievo nazionale, rivolto a tutte le 140 Imprese Vincenti, che proporrà il confronto a più voci sui fattori di successo dell’imprenditoria italiana.

Un punto di forza del programma Imprese Vincenti – che dal suo avvio nel 2019 ha raccolto 14.000 candidature e valorizzato circa 500 eccellenze, di cui circa 60 accompagnate nel percorso ELITE del Gruppo Euronext – risiede nella capacità di creare un ecosistema di attori di prim’ordine che sostengono le PMI nel loro processo di crescita. Insieme ai partner storici – Bain&Company, ELITE e Gambero Rosso, che metteranno a disposizione le loro competenze di advisory – si confermano Cerved, partner tecnico che collaborerà nell’analisi dei dati per la selezione delle Imprese Vincenti, e Microsoft Italia, che accompagnerà le PMI con formazione e servizi di supporto tecnologico per accelerare i percorsi di trasformazione digitale.

Confermati anche Nativa, Regenerative Design Company che supporta le aziende in una radicale evoluzione verso modelli rigenerativi, e Circularity, società specializzata nello sviluppo di modelli di sostenibilità e di economia circolare, che affianca Intesa Sanpaolo nel supportare le PMI a sviluppare modelli di business con finalità ESG. Confermata anche la partnership di Coldiretti, che offre alle aziende operanti nell’agribusiness la propria esperienza per sviluppare percorsi di competitività e sostenibilità. Grazie agli strumenti per lo sviluppo di competenze su internazionalizzazione, circular economy, reti commerciali e cost management, le funzioni specialistiche di Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center accompagneranno i programmi di sviluppo di Imprese Vincenti offrendo quel supporto specialistico e strategico che fa di Intesa Sanpaolo un punto di riferimento non solo finanziario.

Cristina Balbo, Direttore Regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige: “Le imprese che ospitiamo oggi si sono distinte per aver mantenuto il loro livello di competitività nonostante le difficoltà degli ultimi anni, e per aver trovato nella crescita sostenibile la chiave per distinguersi in diversi settori traino dell’economia del territorio come il turismo, la moda, la salute, la meccanica e la manifattura. L’avvio di questa quarta edizione di Imprese Vincenti conferma a pieno la nostra fiducia nei confronti delle realtà che realizzano progetti di sviluppo orientati alla transizione ecologica, ai criteri ESG e alle linee guida del PNRR. Continueremo a offrire ogni forma di supporto all’innovazione e alla progettualità favorendo, in particolare, gli investimenti volti ad aumentare l’indipendenza energetica delle imprese e per accrescere l’utilizzo di energie rinnovabili. Il nostro Laboratori ESG, grazie alla collaborazione di partner di eccellenza sul territorio, mette a disposizione delle imprese gli strumenti e la consulenza qualificata per crescere e mettere in atto sistemi di produzione digitali e green.”

Le “Imprese Vincenti” del Veneto Ovest e Trentino Alto Adige

Arredamento e Design

Starpool Srl Sede: Ziano di Fiemme (TN). Starpool progetta e realizza soluzioni Wellness dal 1975. Spazi benessere professionali, innovativi e tecnologici, progettati in modo sostenibile e fondati sulla ricerca scientifica. Per ogni cliente viene studiata la migliore combinazione di prodotti e servizi, garantendo l’ottimizzazione degli spazi e delle risorse economiche. Starpool lavora a fianco di privati, aziende ed operatori del settore hospitality, della salute e dello sport, affinché possano realizzare spazi dedicati alla rigenerazione del corpo e della mente.

Chimica

ARD Raccanello Spa Sede: Padova. L’impresa opera nella produzione e commercializzazione di prodotti vernicianti da interno e da esterno dal 1949 utilizzando gli stessi ingredienti genuini: passione, correttezza, innovazione. Il catalogo prodotti presenta più di 150 referenze sia per professionisti che per privati. La produzione è realizzata totalmente in Italia presso 2 stabilimenti a Padova e Castelguglielmo (RO). Mission: Collocare al consumo prodotti vernicianti attraverso una rete di rivenditori che si rivolgono prevalentemente all’utilizzatore professionale.

Edilizia

P3 Srl Sede: Villafranca Padovana (PD). P3 ha innovato il sistema di costruzione delle condotte tradizionali in lamiera zincata, sviluppando il sistema P3ductal che utilizza pannelli in alluminio preisolato. La sua missione punta a diffondere questa tecnologia in grado di assicurare importanti vantaggi tecnici, costruttivi ed economici tramite un’organizzazione moderna e dinamica in grado di innovare e migliorare costantemente il prodotto supportando allo stesso tempo i progettisti, gli impiantisti e i canalisti nella scelta e nella gestione della miglior soluzione con attenzione alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente.

Marmi Corradini Group Spa Sede: Cavaion V.se (VR). L’azienda, fondata nel 1972, si occupa della lavorazione della pietra naturale per il settore dell’edilizia e dell’arredamento. In particolare vengono prodotti beni semilavorati e prodotti finiti come ad esempio scale, pavimenti, rivestimenti, top cucina. Marmi Corradini Group è dotata dei più innovativi impianti tecnologici che garantiscono elevati standard qualitativi ed una grande flessibilità nell’organizzazione produttiva. Ogni prodotto viene realizzato all’interno dei nostri stabilimenti garantendo la qualità made in Italy. L’azienda è certificata Impresa Sostenibile.

Moda

MF 1 Srl Sede: Valeggio sul Mincio (VR). Azienda specializzata nella produzione di capi in maglia, dallo sviluppo dei prototipi, alla realizzazione dei campionari, fino alla gestione delle commesse di produzione per i più importanti Brand del mondo della Moda.

Meccanica

Caffini Spa Sede: Palù (VR). L’azienda si occupa di progettazione e costruzione di attrezzature portate, trainate e semoventi per la difesa delle colture. Dal 2003 è certificata ISO9001 e ISO45001 per la sicurezza. Intrattiene rapporti di collaborazione con diversi centri Universitari. Si occupa di ricerca di soluzioni per riduzione impatto ambientale, riduzione uso dell’acqua, tracciabilità certificata dei trattamenti in campo, interconnessione IOT e valutazione del carbon foot print. Diserbo interfilare con sola acqua in alternativa al Glifosate e altro.

Elettrone Srl Sede: Verona. Azienda specializzata nella produzione di software per dispositivi per l’efficienza energetica. L’obiettivo è quello di accompagnare le persone nel godere dell’energia con consapevolezza. L’azienda dispone di tecnologie proprietarie che trasforma in servizi per i propri

clienti.

Tonello Srl Sede: Sarcedo (VI). Tonello è il leader mondiale delle tecnologie per il finissaggio dei capi d’abbigliamento che, dal 1981, contribuisce al successo del made in Italy in tutto il mondo. Grazie alle sue tecnologie all’avanguardia e ad un servizio unico nel suo genere, agisce a fianco dei suoi clienti creando un legame tra gli stilisti e le aziende che lavano, tingono e processano i capi. Con oltre 9000 macchine vendute in tutto il mondo, Tonello è considerata il punto di riferimento per l’industria del finissaggio in capo.

Brevetti WAF Srl Sede: Creazzo (VI). Azienda specializzata in produzione di articoli enologici promozionali personalizzati, stampaggio materie plastiche e riutilizzo dello scarto derivante dalla produzione per mezzo di trafilatura. Da 50 anni Brevetti WAF da un semplice disegno, crea, produce ed esporta in tutto il mondo la cultura del beverage e la personalità degli oggetti Made in Italy.

Servizi di Progettazione per il trattamento delle acque reflue

Panta Rei Srl Sede: Fiesso d’Artico (VE). Panta Rei Srl è un partner qualificato di aziende industriali con un’offerta caratterizzata dalla ingegneria progettuale e la fornitura di soluzioni tecnologiche ed impiantistiche innovative per il trattamento delle acque di processo e il recupero delle acque reflue depurate; nonché della relativa messa in servizio ed avviamento. La società, che opera in ambito internazionale dal 2007, ha sempre gestito, grazie alla professionalità e competenza dei suoi dipendenti e collaboratori, numerosi progetti per clienti situati in Centro America e Sud-Est Asiatico.

Inflazione e incertezza, a inizio 2023 l’economia rallenta: alcuni scenari

L’economia italiana si avvia a chiudere il 2022 con una crescita significativa del PIL, intorno al 3,6%, più del doppio di quanto atteso per la Germania. Sono state premianti la ripresa della filiera del turismo, il traino delle costruzioni e la competitività dell’industria manifatturiera. L’effetto dello shock energetico si farà sentire soprattutto nei mesi finali dell’anno e a inizio 2023, causando un significativo rallentamento dell’economia italiana.

Peseranno inflazione e incertezza che penalizzeranno i consumi delle famiglie e la propensione a investire delle imprese. Si tratta di un contesto complesso e difficile, in cui sarà fondamentale non far mancare il sostegno a famiglie e imprese più fragili. In questo scenario diventano ancora più cruciali gli interventi in digitale, innovazione, transizione green e capitale umano. In particolare, la transizione energetica è diventata centrale per le famiglie e le imprese, non solo per l’urgenza di decarbonizzare l’ambiente, ma anche per la necessità di contrastare il rialzo dei prezzi dei prodotti energetici attraverso l’efficientamento dei processi produttivi e la revisione delle abitudini di consumo di energia. La svolta verde impone inoltre di ripensare l’intero sistema industriale, agendo su circolarità e scelta di nuovi materiali e prodotti con elevati standard ambientali, sempre più prioritari anche per consentire alle imprese di essere partner di riferimento sui mercati internazionali.











