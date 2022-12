Imprese Vincenti, IntesaSanpaolo/ Digitalizzazione: 10 aziende protagoniste a Mestre

Si tiene oggi a Mestre la settima tappa di “Imprese Vincenti 2022“, il programma con cui Intesa Sanpaolo valorizza le piccole e medie imprese che rappresentano un modello di eccellenza imprenditoriale in grado di reagire con successo alle sfide, anche quelle più delicate, e ai cambi di contesto. In questa quarta edizione i filoni progettuali del Pnrr hanno inevitabilmente trovato centralità, infatti sono alcuni dei parametri di selezione delle aziende. Finora si sono tenuti incontri a Milano, Torino, Cuneo, Brescia, Bergamo e Padova, oggi la tappa dedicata alla digitalizzazione è ospitata al Museo del ‘900, nell’Auditorium Cesare De Michelis a Mestre, dove dieci “Imprese Vincenti 2022” venete si presentano alla platea raccontando la loro storia aziendale, le scelte strategiche con cui hanno consolidato il proprio percorso di sviluppo, le azioni di ricerca ed evoluzione tecnologica messe a punto in questo particolare contesto economico.

Nello specifico, si tratta di Master Italia progettazione e commercializzazione di cappelli, B+B International software house, Roger Technology controllo accessi e aperture automatiche, Cappellotto allestimento di veicoli industriali, Potocco che studia e crea arredi di design, Zanutta forniture di materiali per l’edilizia e l’arredo casa, We Can Consulting attiva nell’innovazione di processo, Alfa Sistemi per la consulenza ITC, Inox e Inox attrezzature inox per la ristorazione, Panorama di Pericolo Alessandro nel turismo ecosostenibile.

IMPRESE VINCENTI: 140 AZIENDE SCELTE SU 4MILA CANDIDATURE

L’iniziativa, che è stata presentata a maggio, ha suscitato molto interesse in tutta Italia, perché offre alle imprese l’opportunità di accedere a programmi di accompagnamento alla crescita e di visibilità a livello nazionale realizzati da Intesa Sanpaolo e dai partner del progetto. Parliamo di 4mila PMI, che in totale contano 150mila dipendenti e registrano 35 miliardi circa di fatturato, che si sono candidate sul sito di Banca Intesa Sanpaolo. Tra queste ne sono state selezionate 140 che si sono distinte per investimenti in piani di rilancio e trasformazione secondo le direttrici indicate dagli obiettivi del PNRR.

Sono piccole e medie imprese che hanno avviato progetti o ottenuto risultati in termini di Digitalizzazione e Competitività; Sostenibilità e Transizione ecologica; Innovazione, Ricerca e Istruzione; Welfare e Salute. Nonostante le dimensioni contenute tipiche del tessuto produttivo italiano, queste imprese mostrano una forte vocazione all’export con un fatturato estero che in media rappresenta il 70% del totale.

Inoltre, sono aziende dal profilo innovativo e sostenibile, spesso poco note ma capaci di creare valore aggiunto per il Paese e il mercato del lavoro, che valorizzano le specificità del territorio, altro elemento chiave di questa nuova edizione del programma. Sono imprese che, dunque, hanno bisogno degli strumenti per affrontare tutte le fasi di vita del business, favorendo l’investimento nei fattori intangibili (immateriali, R&S, Filiera, Formazione) e nei pilastri dello sviluppo, ovvero internazionalizzazione, sostenibilità, innovazione, digitalizzazione e finanza straordinaria.

“QUESTE REALTÀ HANNO FATTO LEVA SULLA DIGITALIZZAZIONE”

Imprese Vincenti 2022, programma lanciato nel 2019 e arrivato alla quarta edizione, deve il suo successo alla capacità di evolvere adattandosi alle mutate esigenze delle aziende e dei contesti economici. Infatti, quest’anno viene data voce a quelle imprese che hanno superato la fase del Covid, che hanno accompagnato la ripresa del PIL e oggi devono affrontare la crisi energetica e dunque investire ed accelerare scelte di sostenibilità e di innovazione.

Il prossimo appuntamento è previsto il 12 dicembre a Firenze con tema Ricerca e formazione. “Le imprese che ospitiamo oggi si sono distinte per aver mantenuto il loro livello di competitività reagendo con coraggio ai contesti di difficoltà e investendo in progetti innovativi“, afferma Francesca Nieddu, Direttore Regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia. “Sono realtà che si sono distinte in diversi settori traino dell’economia del territorio facendo leva sulla digitalizzazione per aprire al cambiamento e ripensare in modo creativo i modelli di business e di organizzazione, migliorare i processi e la qualità dei prodotti, ridurre il proprio impatto ambientale, avere un impatto positivo sulla collettività rendendo più attrattivo il territorio“, aggiunge. Imprese Vincenti 2022 conferma secondo Nieddu “la nostra fiducia nei confronti delle realtà che realizzano progetti di sviluppo orientati alla transizione ecologica, ai criteri ESG e alle linee guida del PNRR. Continueremo a offrire ogni forma di supporto all’innovazione e alla progettualità favorendo, in particolare, gli investimenti delle imprese volti ad aumentare la transizione sostenibile, l’indipendenza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili“.

Le “Imprese Vincenti 2022” del Veneto Est e Friuli Venezia Giulia

Edilizia:

– Zanutta (Muzzana del Turgnano, Udine), nasce nel 1952 come rivendita di concimi, sementi e solfati per conto del Consorzio agrario. Dopo tre generazioni Zanutta è leader affermato nel Triveneto per la produzione e forniture di materiali per l’edilizia e l’arredo casa. Oltre alla distribuzione dei migliori marchi di ferramenta, termoidraulica, mobili e finiture per la casa, l’azienda è anche produttrice certificata di solai, tetti in legno ed elementi in ferro lavorato per le costruzioni edili.

Turismo:

– Panorama di Pericolo Alessandro (Sede: San Michele al Tagliamento, Venezia), gestisce Costa Rica Bibione un complesso turistico, con aparthotel diffuso e resort, completamente inclusivo dove tecnologia e digitalizzazione sono alla base del progetto.

Consulenza strategica e ICT:

– We Can Consulting (Sede: Vigonza, Padova), si occupa di Business Development, innovazione DataDriven e digitalizzazione dei processi. Studia soluzioni innovative per ottimizzare il lavoro dei propri partner e ottenere importanti risultati commerciali.

Meccanica:

– Roger Technology (Sede: Mogliano Veneto, Treviso), opera nel settore del controllo accessi e aperture automatiche. L’azienda si caratterizza per una produzione interna dove le materie prime vengono trasformate tutte per autoconsumo, attraverso processi all’avanguardia e linee produttive ad alto livello di automazione, al fine di alimentare le proprie linee produttive interne di assemblaggio. Inoltre Roger Technology è la prima azienda al mondo ad aver introdotto delle soluzioni con motore digitale all’interno del mercato del controllo accessi e aperture automatiche.

– Inox e Inox (Sede: Maserada sul Piave, Treviso), attrezzature inox per la ristorazione, è una realtà industriale dinamica che nasce nel 2008. Da semplice officina artigianale in breve è diventata un modello di impresa all’avanguardia e punto di riferimento per clienti nazionali ed internazionali. Opera in Europa, Medio-Oriente, Africa, Asia e Sud-America sviluppando progetti per le diverse tipologie di ristorazione dai ristoranti stellati, hotels 5*, a Ospedali o mense aziendali.

Arredamento:

– Potocco (Sede: Manzano, Udine), azienda manifatturiera a conduzione familiare che fonda le proprie radici nel 1919. Da oltre un secolo l'azienda studia e crea arredi di design per ambienti indoor e outdoor per la casa ed il contract. Una storia di eccellenza che attraversa tutto il ‘900 italiano, in un percorso di crescita che, dalla partecipazione al primo Salone del Mobile in qualità di socio fondatore, ha portato Potocco a collaborare con importanti firme del design internazionale.

Moda:

– Master Italia (Sede: San Donà di Piave, Venezia), è un’azienda del Veneto Orientale attiva dal 1995 e specializzata nella progettazione e commercializzazione di cappelli, in particolare baseball e cuffie. A partire dal 2018, ha iniziato a includere volontariamente la sostenibilità nella propria strategia aziendale, tanto da farne il punto di forza del proprio business. L’azienda vende nel mercato B2B sia prodotti a proprio marchio (Atlantis), sia prodotti realizzati conto terzi registrando nell’ultimo anno una forte crescita, sia in termini di fatturato che di personale dipendente.

Metalmeccanica:

– Cappellotto (Sede: Fontanafredda, Pordenone), si occupa di allestimento di veicoli industriali per la pulizia idrodinamica delle canalizzazioni e delle condotte, per l’aspirazione delle polveri e di materiali solidi, e per trasporto di rifiuti pericolosi. Fondata dai tre fratelli Cappellotto, l’azienda è cresciuta negli anni grazie alla qualità dei prodotti e alla dinamicità commerciale, diventando leader internazionale nel proprio settore.

Informatica:

– B+B International (Sede: Montebelluna, Treviso), è una software house specializzata nella realizzazione e vendita di tecnologie hardware e software per il mondo del packaging, display e stampa digitale. Nata 30 anni fa sul progetto di un cliente del settore del packaging cartotecnico, per lo sviluppo di una gestione informatizzata della gestione commerciale, l’interesse si è allargato alla gestione della produzione, al CRM, all'integrazione della filiera, anche in partnership con specialisti di settore.

Servizi di consulenza IT:

– Alfa Sistemi (Sede: Udine), società di consulenza ICT e system integration, specializzata nell’implementazione di sistemi ERP internazionali, che esplora soluzioni inedite e investe in tecnologie innovative. Attiva dal 1995, è capace di modellare progetti unici e personalizzati, garantendo qualità e innovazione grazie all'affidabilità di un team, in crescita anno su anno, composto da 130 risorse.











