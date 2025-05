A due passi dall’effettiva apertura delle urne – prevista ovviamente per la mattinata di domani alle 7:00 fino alle 15 di lunedì 26 maggio, con un’unica pausa tra le 23:00 e le 7:00 dei due giorni – è utile dare una rapida occhiata alla lista degli impresentabili alle Elezioni Comunali 2025, stilata dalla Commissione Antimafia presieduta da Chiara Colosimo e presentata pochi giorni fa: nomi – lo ricordiamo – esclusi dalla corsa elettorale perché collegati a inchieste (aperte, in corso o concluse) su reati collegati all’attività politica o elettorale; mentre un’altra parte della lista degli impresentabili alle Elezioni Comunali 2025 è legata a nomi di ex candidati eletti in comuni sciolti per infiltrazioni mafiose che hanno deciso – in questi giorni – di ripresentare le loro candidature.

Tessera elettorale Elezioni Comunali 2025/ Documenti per votare e cosa fare se scaduti o persi

La lista degli impresentabili alle Elezioni Comunali 2025 è stata pubblicata solamente lo scorso 20 maggio – e vi invitiamo a recuperarla integralmente cliccando su queste parole, dove troverete anche i dettagli sulle indagini mosse nei confronti dei singoli candidati –, con la presidente della Commissione Antimafia che ha precisato che l’attenzione è stata posta soprattutto sui capoluoghi (al voto ce ne sono un totale di nove, tre dei quali regionali), sui comuni con più di 50 mila abitanti e sui comuni sciolti per le infiltrazioni citate prima; con l’obiettivo di rendere le “liste [elettorali] pulite”, esortando i rappresentanti a controllare con “maggiore attenzione” le candidature.

Diretta Elezioni Comunali 2025/ Come si vota domani e dove: info, orari e le sfide delle Amministrative

Chi sono i 23 impresentabili alle Elezioni Comunali 2025: la lista completa redatta dalla Commissione Antimafia

Entrando subito nel merito degli impresentabili alle Elezioni Comunali 2025, è utile partire dall’elenco relativo ai comuni sciolti per infiltrazioni, composto da 12 nomi: si tratta di Francesco Russo (ex assessore a Orta Nova), Elisa Sorrentino, Fabrizio Totera, Domenico Ziccarelli (tutti e tre ex assessori a Rende), Antonio Camada, Salvatore Monforte, Francesco Raiti, Salvatore Farfaglia (ex sindaco e tre ex assessori a Castiglione di Sicilia), Salvatore Astuti, Michele Luca Francesco Lauria, Francesco Paolo Favata e Giuseppina Colomba (anche qui ex sindaco e tre ex assessori, di Palagonia).

Elezioni Comunali 2025: come si vota, quando e dove/ Verso i risultati delle Amministrative: il “nodo” Genova

L’altra parte della lista degli impresentabili alle Elezioni Comunali 2025 – invece – è interamente dedicata ai comuni più grandi e ai capoluoghi, con la sola Genova che non compare nell’elenco: a Taranto sono stati esclusi Rossella Basile (accusata di riciclaggio), Mimma Albano (accusato di usura), Antonio Damiano Milella (condannato in primo grado per turbamento degli incarti), Rosario Ungaro (accusato di corruzione aggravata e turbata libertà degli incanti) e Cataldo Renna (accusato di traffico di influenze).

A Matera, invece, nella lista degli impresentabili alle Elezioni Comunali 2025 compare il nome di Francesco Paolo Lafortezza, accusato di frode informatica; accompagnato – passando a Cosenza – da Franchino De Rango (accusato di bancarotta fraudolenta) e da Francesco Iorio (accusato di traffico illecito di rifiuti), con l’esclusione dalle liste di Catanzaro di Titina Caruso (accusata di bancarotta fraudolenta) e da quelle di Giugliano di Paolo Di Nardo (condannato per usura) e Gennaro Pignatelli (accusato di frode informatica).