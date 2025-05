DELITTO DI GARLASCO, IL GIALLO DELL’IMPRONTA DI ANDREA SEMPIO

Tra chi combatte da anni per l’innocenza di Alberto Stasi c’è l’avvocato Giada Bocellari, uno dei legali dell’uomo condannato per il delitto di Garlasco. In attesa delle analisi disposte dalla procura di Pavia, il legale interviene ai microfoni de Il Giornale per parlare dell’impronta attribuita al nuovo indagato, Andrea Sempio, perché è convinta che non solo sia importante, ma sia marcata e possa contenere tracce di sangue, visto che è “molto densa” e “molto carica di materiale biologico”.

Per rendere ancor più chiara la questione, spiega che non si tratterebbe del tipo di traccia che si lascia toccando appena il muro mentre si scendono le scale frettolosamente, ma è il frutto di una pressione che si è protratta per qualche secondo. “Siamo ragionevolmente certi che quella fosse una mano imbrattata di sostanza ematica.”

Quel sangue è di Chiara Poggi, per la difesa di Stasi. Se così fosse, la procura si ritroverebbe con una prova importante, perché chi ha lasciato quell’impronta, allora, era presente sulla scena del crimine al momento del delitto. Inoltre, Bocellari si chiede perché dovesse lasciare un’impronta sul muro della cantina, se frequentava solo la saletta TV o la stanza di Chiara Poggi. A tal riguardo, si aspetta non solo delle spiegazioni, ma anche lo stesso trattamento riservato al suo cliente, visto che le due impronte sul dispensare in bagno, che frequentava abitualmente, “vennero usate per condannarlo”. Dunque, per il legale sarebbe eccessivo ritenere irrilevante un’impronta vicino al corpo della vittima.

LE NUOVE INDAGINI E LO SPIRAGLIO PER IL NUOVO PROCESSO

L’avvocato Giada Bocellari ci tiene a precisare, in merito alle nuove indagini sul delitto di Garlasco, che i nuovi approfondimenti sono inediti, nel senso che non furono disposti dall’ex procuratore Venditti, il quale, ad esempio, avrebbe potuto chiedere una nuova perizia, anziché limitarsi a interpellare il consulente precedente. Inoltre, emerge un retroscena sulla nuova inchiesta, nata casualmente, visto che la procura di Milano cominciò ad approfondire la questione delle minacce arrivate all’avvocato. All’epoca si stava occupando degli strani suicidi di Garlasco, senza però trovare un legame. Comunque, la sua ipotesi è che Chiara Poggi sia stata uccisa da più persone.

Di fronte alle perplessità che potrebbe destare questa ipotesi, l’avvocato Bocellari segnala che il delitto di Garlasco avvenne in tre fasi: l’aggressione all’ingresso, il trascinamento del corpo e l’ultimo colpo, dopo il quale la vittima venne lasciata cadere dalle scale. Se per le prime due fasi non sono emerse grandi tracce, ma solo una macchia all’ingresso, per l’ultima c’è il sangue. Secondo il legale, “non c’è nessun motivo per escludere altre presenze”.

Infine, riguardo alla strada della revisione della condanna di Alberto Stasi, Bocellari, a Il Giornale, chiarisce che prima vogliono capire come si concluderà la nuova inchiesta, ma comunque non aspetterebbero un’eventuale condanna di Andrea Sempio, perché è sufficiente che ne venga richiesto il processo.