Imran Khan, ex primo ministro Pakistan arrestato/ “Bloccato in tribunale da blindati”

L’ex primo ministro pakistano Imran Khan è stato arrestato dai militari. La notizia dell’ultima ora di oggi, martedì 9 maggio 2023, arriva dal suo assistente ed è stata confermata su Twitter anche da Fawad Chaudhry, appartenente al partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) di Khan.

L’arresto dell’ex primo ministro del Pakistan, secondo le prime notizie apprese, sarebbe stato arrestato mentre era in corso un’udienza in tribunale nella capitale Islamabad per accuse di corruzione. Un testimone dell’agenzia Reuters ha inoltre affermato che poco dopo che Imran Khan è entrato nel cancello dell’Alta Corte di Islamabad, dei contingenti di forze paramilitari e mezzi corazzati sono entrati dopo di lui. A questo punto il cancello sarebbe stato bloccato dai veicoli blindati, mentre l’ex premier Khan sarebbe stato portato via poco dopo sotto una pesante e stretta sorveglianza, in base a quanto ha aggiunto il testimone, di cui l’agenzia ha voluto mantenere l’anonimato. Secondo quanto ha riferito l’emittente locale Geo TV, Imran Khan è stato preso in custodia presso un tribunale di Islamabad per un caso di corruzione.

Batterie auto elettriche "Poca trasparenza su miniere"/ Ong "Diritti umani a rischio"

Arrestato ex primo ministro Pakistan Imran Khan: “tribunale occupato”

L’ex primo ministro pakistano Imran Khan è stato arrestato durante un’udienza in tribunale nella capitale Islamabad per accuse di corruzione. Su Twitter, Fawad Chaudhry ha denunciato che il complesso dell’Alta Corte di Islamabad sarebbe stato “occupato” dai paramilitari pakistani Rangers e che gli avvocati sarebbero stati “sottoposti a tortura“. Sulla piattaforma social, il partito TPI ha scritto che “i coraggiosi pakistani devono uscire allo scoperto e difendere il loro Paese”. Sempre tramite un tweet, il PTI ha affermato che i Rangers hanno “rapito” Khan.

Putin, parata 9 maggio/ “Ucraina ostaggio Occidente: vogliono distruggere la Russia”

L’ex primo ministro del Pakistan Khan in passato è già stato oggetto di attentati alla sua persona, in seguito ai quali ha anche riportato delle ferite. Poi a fine marzo scorso l’annuncio della sua volontà di ricandidarsi. Ora, la notizia improvvisa del suo arresto rilanciata dalle agenzie internazionali e dalla BBC, news sulla quale si attendono maggiori dettagli.

LEGGI ANCHE:

Agricoltura, Eu apre a Ogm senza obbligo tracciatura/ Produttori bio: "Troppi rischi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA