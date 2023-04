Imran Khan, ex primo ministro Pakistan, si ricandida/ “Dopo l’agguato verso di me…”

Dopo che un uomo armato con una pistola automatica gli ha sparato tre proiettili nelle gambe durante una manifestazione politica, l’ex primo ministro pakistano Imran Khan è tornato in campagna elettorale. Ad un raduno in Lahore, per la prima volta dall’attacco di novembre, ha parlato dietro uno schermo antiproiettile. In un’intervista al The Independent, il signor Khan ha rivelato che la sua gamba destra ha subito danni potenzialmente permanenti a causa dei colpi. Le due ferite da arma da fuoco alla coscia sono guarite, una terza gli ha frantumato lo stinco e danneggiato il nervo.

MASSIMO AMBROSINI E LA MOGLIE PAOLA/ "Nostro figlio ha diabete, non potrà guarire"

Imran Khan ha rivelato: “Ho avuto più problemi con l’impatto del danno ai nervi che con le ferite da arma da fuoco. Non riesco ancora a camminare correttamente, non ho ancora la giusta sensibilità al piede destro. Questo è un effetto duraturo, che il dottore dice che col tempo guarirà, se ne andrà”. Il politico sarà ancora alla guida del suo partito PTI nel corso della campagna elettorale.

AMICI 2023, GIANMARCO PETRELLI E MEGAN RIA SI SONO LASCIATI?/ "Siamo innamorati"

Attesa per le elezioni in Pakistan

In Pakistan, il 30 aprile, si sarebbero dovute svolgere le elezioni per il controllo del Punjab, lo Stato più popoloso del paese.

A causa dell’inflazione fuori controllo e le massicce proteste di piazza a sostegno di Khan, la commissione elettorale ha citato “preoccupazioni per la sicurezza” e ha sospeso il voto fino a ottobre, quando ci saranno anche le elezioni generali. Nel discorso, Imran Khan ha criticato il governo di corruzione, intimidazione e cospirazione illegale per estrometterlo nella mozione di sfiducia dell’anno scorso.

Piccolo G: "Amici mi ha cambiato"/ "Federica? Spero di dire presto che è vero amore"

Il governo pakistano ha negato le affermazioni di Khan, dicendo che si tratterebbe solo di un tentativo di intimidazione per tornare al potere. Sono più di dieci le cause legali intentate contro il signor Khan dopo la sua espulsione a causa dell’uso di un linguaggio minaccioso contro una giudice donna, avvertita di “prepararsi perché sarebbe stata intrapresa un’azione contro di lei”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA