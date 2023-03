IMU/ Corte di Giustizia Tributaria di Como: esente casa parrocchiale se è di pertinenza

Non è il primo caso che approda nelle aule di tribunale. Il pagamento dell’Imu non è dovuto per gli edifici e i luoghi di culto. Si pone però sempre il problema dell’individuazione delle strutture che possano essere in un qualche modo pertinenti col luogo religioso e quindi esenti dall’imposta municipale.

La giurisprudenza precedente ha, ad esempio, riconosciuto come esenti l’oratorio e l’asilo annessi alla chiesa, escludendo invece la casa canonica, in quanto non costituirebbe casa anagrafica del parroco. (sent. del 29 novembre 2022 n. 590/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Frosinone ).

Da ultimo segnaliamo la sentenza n. 206/2/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Como, depositata lo scorso ottobre, la quale ha specificato che “l’assenza di un legame effettivo che permetta di considerare pertinenza una casa canonica annessa alla chiesa parrocchiale non consente di applicarvi l’esenzione Imu”.

Il caso riguardava un ricorso presentato da un ente parrocchiale contro il comune di Pigra (Co), a seguito della notifica del pagamento dell’imposta municipale.

Esenzione Imu: vincolo di asservimento e pertinenza

La Cgt di Como, per poter parlare di esenzione dall’Imu, ha fatto leva sul vincolo di asservimento durevole e funzionale, oltre che sull’aspetto della pertinenza. Nel caso di specie ha quindi rilevato l’assenza di questi elementi respingendo il ricorso rivoltole, sottolineando anche come di fondamentale importanza dovesse essere anche il principio di effettività: deve sussistere “l’effettivo uso come abitazione del parroco, a servizio di una funzione propriamente di culto”. La casa canonica in questione invece mancava dell’effettivo legame pertinenziale, dal momento che il parroco non stava usando l’edificio come reale, stabile e attuale abitazione, a nulla rilevando l’atto di destinazione dell’ordine diocesano.

Il concetto di pertinenza effettiva ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’Imu troverebbe tra l’altro conferma nella Legge di Bilancio del 2020, laddove viene approfondito il tema degli edifici e delle loro pertinenze ‘esclusivamente’ dedicati a funzioni di culto.











