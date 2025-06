Terminato questo weekend, ai contribuenti spetterà il pagamento dell’IMU sulla seconda casa, saldando così l’acconto dell’imposta. Nel frattempo l’Unione Italiana del Lavoro ha indagato sulle città dove il prelievo sugli immobili risulta più elevato rispetto alle altre.

In vetta alla classifica dei comuni in cui l’IMU è più elevata – secondo la simulazione del sindacato Uil – troviamo la Capitale, Roma, dove il tributo risulterebbe per i contribuenti superiore di 2.000 € rispetto agli altri capoluoghi italiani. Giusto per restare in linea con i pagamenti, la scadenza dell’acconto di giugno è prevista per lunedì 16.

Scadenza IMU sulla seconda casa

Il carico fiscale dell’IMU sulla seconda casa in media in Italia è di 977 €, tranne a Roma, dove abbiamo accennato che secondo la simulazione Uil la spesa crescerebbe di 2.000 €, visto che nella Capitale per la stessa imposta si pagherebbero oltre 3.000 € totali.

La scadenza per l’acconto dell’IMU è prevista a lunedì 16 giugno 2025, e dalle prime stime i proprietari di seconde abitazioni (visto che sulla prima abitazione vi è l’esenzione), potrebbero essere superiori a 25 milioni.

Al 2° e al 3° posto tra i comuni italiani dove l’imposta municipale propria è tra le più elevate ci sono rispettivamente Milano e Venezia, con oneri annui per un ammontare di 2.957 € e 2.335 €, mentre a Roma si spenderebbero 3.499 €.

IMU sugli immobili di lusso

Si riscontrano anche delle differenze sull’IMU applicata agli immobili di lusso, dove per le unità con classificazione catastale A/1, A/8 e A/9 si registra un importo medio inferiore (915 € annui), mentre a Venezia la spesa per tali immobili supera i 3.000 €.

Sui beni immobili di pregio oltre a Venezia, si segnalano anche le stesse città già citate precedentemente, dove a Roma l’IMU ammonta a 2.888 € e a Milano a 2.777 €.

All’interno del rapporto Uil non manca l’analisi dei comuni in cui si versa meno IMU (sempre in riferimento agli immobili di lusso), dove tra i più economici spicca il capoluogo del Sud, Agrigento (per un totale di 278 € annui), mentre come provincia del Nord rientra Belluno, con 479 € annui.

Secondo Santo Biondo, segretario del sindacato Uil, questa analisi sul livello dell’IMU sulla seconda casa dovrebbe essere resa più equilibrata tra i capoluoghi italiani, così da poter garantire maggiore equità e al tempo stesso evitare un eccessivo carico fiscale.

