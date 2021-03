In arte Nino/ Su Rai 1 il film su Nino Manfredi con Elio Germano

In arte Nino andrà in onda su Rai 1 nella prima serata di oggi, sabato 20 marzo, alle ore 21.25. Si tratta di un film biografico per la tv che narra la vita di Nino Manfredi, è stato diretto nel 2016 dal figlio Luca Manfredi (Grazie di tutto, i film tv L’ultimo Papa Re e Scusate il disturbo) ed è interpretato da Elio Germano (Volevo nascondermi, Il giovane favoloso, Mio fratello è figlio unico), Miriam Leone (La dama velata, 1992, Diabolik), Stefano Fresi (Smetto quando voglio, La Befana vien di notte, Ma cosa ci dice il cervello) e Duccio Camerini (Nottataccia, Bruno aspetta in macchina, Alza la testa). Nel cast anche volti popolari della tv italiana come Leo Gullotta e Giorgio Tirabassi.

In arte Nino, la trama del film

In arte Nino racconta gli anni della formazione di Nino Manfredi (interpretato da Elio Germano). Nel 1943 Nino viene dimesso dal sanatorio in cui ha trascorso gli ultimi 3 anni, a causa di una forma gravissima di tubercolosi. Nino decide di iscriversi all’Accademia d’arte drammatica di Roma, ma deve fare i conti con la Seconda Guerra Mondiale e con il padre Romeo (Duccio Camerini), che vorrebbe imporgli la facoltà di legge e un futuro da avvocato. Nonostante l’opposizione della famiglia Nino riesce a debuttare come attore, insieme all’amico Tino Buazzelli (Stefano Fresi), e si avvia sulla strada che lo porterà ad essere sempre più apprezzato dal grande pubblico. Il film si chiude con la partecipazione di Nino Manfredi a Canzonissima 1959, che ne consacrerà definitivamente il successo.

