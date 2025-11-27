In che guai si mette Thomas in Un Professore 3, Manuel torna? Anticipazioni prossime puntate: Simone e Dante scoprono verità

Thomas si mette nei guai in Un Professore 3: cosa succede al giovane, anticipaazioni

La fiction di successo di Rai1 con protagonista Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi è già entrata nel vivo delle trame e dalle anticipazioni Un Professore 3 si scopre che nelle prossime puntate non mancheranno i colpi di scena, i risvolti romantici ma anche delle scoperte choc che lasceranno il segno. Al centro della scena ci sarà il rapporto tra Simone (Nicolas Maupas) e Thomas (Tommaso Donadoni). Nella puntata in onda questa sera Simone e Thomas si sono lasciati andare alla passione ma poi improvvisamente e senza nessun apparente motivo Thomas sparisce dai radar spingendo il giovane ad andarlo a cercare e quello che scoprirà lo lascerà di stucco.

Cosa scoprirà Simone su Thomas? Le anticipazioni Un Professore 3 svelano che Simone si renderà conto che Thomas vive in condizioni estremamente precarie per uscire dalle quali ha bisogno di aiuto. Il giovane si rivolgerà così a suo padre Dante Balestra chiedendogli di intervenire ma la situazione dell’alunno porterà il professore di filosofia a scontrarsi con la preside Irene Alessi (Nicole Grimaudo). Gli spoiler sulla prossima puntata svelano che l’impatto di Thomas con la scuola sarà disastroso e tutta questa situazione avrà ripercussioni anche nel suo rapporto con il giovane Balestra fino a trasformarsi in una vera e propria polveriera.



Anticipazioni Un professore 3: Thomas e Simone si allontano, Manuel torna?

E scendendo più nel dettaglio, le anticipazioni Un Professore 3 sulla prossima puntata in onda il 4 dicembre 2025 dal titolo Maria Zambrano: la meraviglia svelano che Thomas verrà licenziato al lavoro e anche il rapporto con Simone ne sarà travolto: il ragazzo rifiuterà, offeso, il suo aiuto economico e i due si allontaneranno. Thomas prenderà sempre più una brutta china, ma Simone e Dante se ne rendono conto e cercano di scoprire in che guai si stia cacciando. Cosa nasconde Thomas? Nel frattempo un’altra domanda continua ad echeggiare tra i telespettatori della fiction: quando torna Manuel in Un Professore 3? Il giovane dopo aver proposto a Nina di sposarlo ma resosi conto che la giovane è ritornata con il suo ex fidanzato ha fatto una pazzia, ha lasciato tutto e tutti per ritrovare se stesso, ma il personaggio interpretato da Damiano Gavino tornerà?