In gara per Natale, Rai 2/ Nel cast del film del 2020 anche Sarah Sanderson

In gara per Natale: il film in onda su Rai 2

In gara per Natale verrà trasmesso il prossimo lunedì 26 dicembre alle ore 23.00 su Rai 2. Si tratta di un film romantico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2020 e diretto da Polly Draper.

Nel cast In gara per Natale del film figurano interpreti del calibro di Sara Sanderson, Jennifer Sommerfield, Vanessa Lachey e Patrick Duffy.

In gara per Natale: la trama del film

Le vicende di “In gara per Natale” vedono protagonisti una donna di nome Amelia e un uomo di nome Vic, alle prese con una controversia di tipo commerciale. In prossimità delle festività natalizie, entrambi hanno intenzione di sfruttare una nuova vetrina rimasta invenduta per mostrare la propria mercanzia ed attirare quanti più nuovi clienti possibili. Sia la posizione strategica che il fattore economico sono infatti appetibili per i due commercianti. Entrambi però vogliono accaparrarsi quello spazio pubblicitario e la situazione tra i due si fa delicata.

Amelia inoltre non stava vivendo un bel periodo a livello personale e la situazione di certo non giovava al suo umore. Come se non bastasse, la struttura pubblicitaria è di proprietà di una donna piuttosto nervosa e di certo non disposta ad ascoltare quella contesa per le lunghe. La proprietaria, di nome Elder, aveva infatti perso il marito da poche settimane, diventando ancora più chiusa e antipatica. Vista la sua condizione, i due protagonisti decidono clamorosamente di porre una tregua alla contesa commerciale. Da quel momento in poi, l’unico obiettivo dei due sarà quello di donare alla donna un Natale felice.

