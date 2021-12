In gara per Natale/ Su Rai 2 un film per celebrare questo periodo speciale

In gara per Natale, film di Rai 2 con Vanessa Lachey

In gara per Natale è il film sentimentale che Rai 2 manda in onda oggi, venerdì 24 dicembre, a partire dalle 14.00. Il titolo originale è Once Upon a Main Street. Il cast è formato da Vanessa Lachey, una giovane attrice filippina con alle spalle 9 anni di carriera. L’attore protagonista è Ryan McPartlin, in 13 anni di carriera ha interpretato 7 film e 2 serie televisive.

I suoi film più recenti sono: Hunter Killer: caccia negli abissi, Ragazze perdute, Un pizzico di magia. La regia è di Polly Draper, in 34 anni di carriera ha diretto 8 film, i più recenti sono: Demolition amare e vivere, Effetti collaterali e Shiva baby.

In gara per Natale, la trama del film: entusiasmo alle stelle e…

Soffermiamoci sulla trama di In gara per Natale. Amelia Lewis (Vanessa Lachey) è super felice ogni volta che ha la possibilità di acquistare una vetrina disponibile, poi con l’arrivo del Natale l’entusiasmo è alle stelle. La sua gioia viene interrotta quando scopre che anche Vic Manning (Ryan McPartlin) ha fatto un’offerta per accaparrarsi la proprietà.

Amelia e Vic hanno la stessa idea, vanno dal venditore, l’anziano Elder Dubois (Patrick Duffy) per cercare di convincerlo a vendere loro il suo spazio. Nonostante le vacanze, Elder è giù di morale, ha da poco perso sua moglie e questo è il primo Natale che trascorre senza la sua compagnia. L’umore non è quello giusto per presiedere il comitato di decorazione per il concorso festivo annuale “Battle of the Main Street” con la città vicina.

Sperando di ottenere il favore di Elder, Amelia e Vic si offrono volontarie per assumere i suoi doveri. Dopo aver litigato continuamente e aver cercato di aiutarsi l’un l’altro, i due combattenti imparano a lavorare insieme e persino a convincere i mercanti di Main Street a mettere da parte le loro divergenze per il bene più grande. Tutti, inclusi Amelia e Vic, si rendono conto che il compromesso è la chiave che porta a un lieto e romantico finale.

