In guerra per amore/ Video, su Rai 3 il film con Pif e Miriam Leone (oggi, 24 aprile)

In guerra per amore va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, venerdì 24 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2016 da diverse case cinematografiche tra cui Rai Cinema e WildeSide mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia di questo film è curata da Pif alias Pierfrancesco Diliberto con il regista che sia preoccupato di soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Michele Astori è Marco Martani. Le musiche della colonna sonora state ideate e composte da Santi Pulvirenti, i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono frutto del lavoro di Cristiana Ricceri mentre la scenografia è stata realizzata da Marcello Di Carlo. Nel cast di questo film figura lo stesso regista insieme a Miriam Leone, Andrea Di Stefano, Stella Egitto, Vincent Riotta, Maurizio Marchetti, Sergio Vespertino, Maurizio Bologna e Antonello Puglisi.

In guerra per amore, la trama del film

Ecco la trama di In guerra per amore. Ci troviamo negli Stati Uniti nell’anno 1943 particolare nella città di New York dove vive da alcuni anni un siciliano di nome Arturo immigrato in cerca di lavoro. Attualmente ha trovato una buona sistemazione lavorando in ristorante italiano nelle vesti di cameriere e soprattutto sembra essere molto felice in ragione della storia d’amore che porta avanti con Flora nipote del proprietario dello stesso ristorante. Nonostante i due ragazzi si vogliono bene e sembrano essere destinati a vivere una vita insieme, il loro amore è purtroppo contrastato dallo zio della ragazza il quale ha già promesso la donna a Carmelo che è il figlio di un boss di quartiere peraltro molto vicino al potente Lucky Luciano. La vicenda è di non semplice soluzione anche perché due ragazzi sanno bene come contrastare questo intendimento possa significare anche mettere a repentaglio la loro vita e quella dello stesso zio.

A questo punto la ragazza ben sapendo come l’unico che possa evitare problematiche sia suo padre invita il povero Arturo nel fare un viaggio in Sicilia dove abita il padre e quindi manifestare le loro intenzioni di sposarsi. Prima di partire Arturo vuole fare una fotografia con la propria amata sotto il ponte di Brooklyn e dopo si ferma presso un bar dove per un difetto di pronuncia della parola water si trova ad avere le attenzioni di un militare il quale gli parla delle esigenze dell’esercito degli Stati Uniti d’America alla ricerca di nuovi militari soprattutto siciliani che possano dare un aiuto logistico per quanto riguarda lo sbarco in terra siciliana.

Arturo quindi decide di arruolarsi ma soltanto per amore e ben presto si troverà a vivere una divertente avventura nella quale si evidenzieranno tutte le proprie incapacità per quanto riguarda l’arte militare e soprattutto nello sparare tant’è che viene destinato al reparto logistico.

