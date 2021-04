In guerra/ Su Rai 3 il film con Vincent Lindon (oggi, 30 aprile 2021)

In guerra va in onda oggi, 30 aprile, in prima serata su Rai 3. Questo lungometraggio verrà trasmesso in prima serata, vale a dire alle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che affronta argomenti delicati e non a caso appartiene al genere drammatico. È una produzione francese che è uscita nei cinema internazionali durante l’anno 2018 ed è stata diretta da un registra francese, Stephane Brize. Il cast del film include diversi attori transalpini come Vincent Lindon, Jean Grosse, Melanie Rover, Jacques Baurderie.

La finestra sul cortile/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchock con James Stewart

La sceneggiatura della pellicola è stata scritta dal regista stesso in compagnia di un altro sceneggiatore vale a dire Oliver Gorce. La fotografia invece, è stata curata da Eric Dumont.

In guerra, la trama del film

La trama del film In Guerra è molto interessante. Un imprenditore promette ai propri 1100 operai che non chiuderà la fabbrica dove lavorano. I lavoratori si sentono sollevati dal momento che potranno avere un lavoro e dunque soddisfare i bisogni della propria famiglia. Tuttavia, improvvisamente le cose cambiano e l’imprenditore si vede costretto a tornare sui propri passi. A questo punto, si erge sugli altri dipendenti l’operaio Laurent. Quest’ultimo deciderà di scendere in guerra contro il proprio datore di lavoro. Naturalmente, farà di tutto per farlo cambiare idea, cercando anche di convincere gli altri suoi compagni ad essere deciso a rivoltarsi contro questa presa di potere. Riusciranno gli operai a vincere la guerra o la loro battaglia sarà stata vana?

Transformers 4 L'era dell'estinzione/ Video, su Italia 1 il film con Mark Wahlberg

Video, il trailer del film “In guerra”

LEGGI ANCHE:

Il lato positivo/ Video, su Rai 2 il film con Jennifer Lawrence e Bradley Cooper

© RIPRODUZIONE RISERVATA