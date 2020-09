In Inghilterra stop agli assembramenti di più di 6 persone/ “Sarà così fino a Natale”

Novità dall’Inghilterra in materia di assembramenti: come riferito dalla BBC, gli incontri sociali di più di 6 persone, all’aperto e al chiuso, saranno ritenuti illegali nel Paese a partire da lunedì 14 settembre 2020 a causa dell’impennata di contagi da Coronavirus registrata nelle ultime ore. Tuttavia, vi saranno alcune esenzioni, dal momento che la normativa non si applicherà alle scuole, ai luoghi di lavoro, ai matrimoni, ai funerali e agli sport di squadra organizzati. In tutte le altre casistiche, qualora la legge non venga rispettata, scatterà una sanzione pecuniaria pari a cento sterline, che raddoppierà per ogni altra regola infranta, sino a un massimo di 3.200 sterline. In merito a tale situazione, il primo ministro Boris Johnson fornirà ulteriori dettagli sui cambiamenti durante la conferenza stampa in programma alle 16 di oggi, mercoledì 9 settembre, a Downing Street.

STOP AD ASSEMBRAMENTI IN INGHILTERRA: “SARÀ COSÌ FINO A NATALE”

Il divieto di assembramenti superiori a 6 persone in Inghilterra è stato annunciato dal ministro della Salute, Matt Hancock: “Uno dei feedback che abbiamo avuto dalla polizia è stato che avevamo bisogno che le regole fossero super semplici, in modo che tutti sapessero quali fossero e potessero applicarle. Il Governo è abbastanza preoccupato anche per un altro problema molto serio, quello dei bambini che potrebbero trasmettere il virus ai nonni”. La BBC ha poi sottolineato come queste norme potrebbero restare in vigore almeno “until Christmas”, tradotto “sino a Natale”: “Spero davvero che riusciremo a invertire questa tendenza prima di Natale – ha dichiarato Hancock –. Penso che per ora il Natale sia ancora molto lontano: tre mesi sono un lungo periodo di tempo in una pandemia e spero vivamente che questa nuova regola, insieme all’azione locale che abbiamo intrapreso in luoghi come Bolton, possa al più presto sortire gli effetti desiderati prima del 25 dicembre”.



