In Italia mancano 3mila assistenti sociali/ Turnover bloccato: “Troppa responsabilità e stipendi bassi”

L’Italia ha bisogno di almeno 3mila assistenti sociali, nonostante ci siano le risorse economiche per raggiungere i livelli di assistenza con nuove assunzioni, bandi pubblici ed ampliamento delle strutture, grazie allo stanziamento di fondi messo in campo dalla legge di bilancio, i giovani laureati disposti ad accettare gli incarichi mancano. La situazione fotografata dal Corriere della Sera mostra infatti che attualmente il turnover risulta bloccato, e sussiste un divario enorme tra Nord e Sud, specialmente all’interno degli enti locali. Ora che gli investimenti per il welfare sono stati finalmente sbloccati il problema resta quello di reperire le risorse umane.

Da quanto emerge, la professione non è più considerata attrattiva, perchè gli stipendi restano piuttosto bassi con una media di 1400 euro mensili, mentre le responsabilità sono molto ampie. Servirebbero infatti figure professionali specializzate in molti ambiti, tra cui: consultori, Asl, carceri, Sert e centri che offrono servizi di salute mentale. L’obiettivo del governo è quello di arrivare a uno ogni 5mila abitanti, come previsto dai Leps, e forse non ne basterebbero neanche 3mila ma ne servirebbero di più.

Carenza di assistenti sociali in Italia, fondi pubblici in avanzo ma mancano risorse umane

Il paradosso della mancanza di assistenti sociali, nonostante i fondi pubblici per le assunzioni non siano ancora stati del tutto utilizzati è stato confermato al Corriere della Sera da Elisabetta Cibilel ricercatrice del centro Percorsi di Secondo welfare, e laboratorio di ricerca

e informazione dell’Università di Milano, che ha evidenziato come la situazione di crisi passata abbia influenzato quella attuale. Perchè dopo la difficoltà recente che aveva portato alla chiusura di strutture e alla carenza di risorse economiche, ora nonostante l’inversione di rotta resta una situazione gravemente disomogenea.

Soprattutto al Sud infatti, i servizi sono stati ridotti al minimo, e adesso per recuperare servono soluzioni concrete. Primo su tutti un percorso facilitato per l’accesso alla professione, ma anche incentivi nei territori più disagiati. Il meccanismo attuale infatti, come denunciano dall’Ordine Nazionale, non è meritocratico, ma anzi penalizza spesso i professionisti, rendendo il lavoro meno appetibile. Un problema dovuto anche al fatto che gli assistenti sociali sono solitamente in prima linea nei casi difficili e troppo spesso non vengono retribuiti adeguatamente per il livello di responsabilità che questa figura si deve assumere.











