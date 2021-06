In Nome di Dio Il Texano/ Su Rete 4 il film con Johny Wayne (oggi, 18 giugno)

In Nome di Dio, Il Texano va in onda oggi, 18 giugno, a partire dalle ore 16:35 su Rete 4. Si tratta di una pellicola appartenente al genere western che ha debuttato nei cinema statunitensi e internazionali nell’anno 1948. Questo film è stato diretto da John Ford che figura anche in veste di produttore. La sceneggiatura di tale opera è stata scritta da Laurence Stallings. All’interno del cast del film ci sono diversi attori che hanno avuto la fama di di divi di Hollywood come John Wayne, Pedro Armendariz, Hank Worden, Harry Carey Junior, Mae Mash, Ward Bond, Jane Dewell e Ben Johnson. La fotografia del film è stata curata da Winton C. Hoch mentre le musiche sono state realizzate da Richard Hageman.

In Nome di Dio, Il Texano, Trama del film

Soffermiamoci sulla trama de In Nome di Dio, Il Texano. Robert Marmaduke Hightower è un bandito a capo di una piccola banda che decide di fare un grosso colpo per poter vivere finalmente di rendita. La loro rapina va a segno ma i tre hanno qualche problema durante la fuga. Difatti, gli uomini sono braccati ed inseguiti dallo sceriffo della contea, Perley Buck Sweet, un uomo apparentemente burbero ma molto simpatico. Lo sceriffo Sweet è anche un uomo intelligente e spinge i tre fuorilegge a scappare nel deserto. Lo sceriffo sa bene che i banditi non potranno sopravvivere alle condizioni avverse del deserto e sa anche che molto probabilmente ritorneranno sui loro passi e cercheranno di restituire la refurtiva.

Tuttavia, i tre banditi riescono a fuggire fino ad arrivare ad un villaggio di pionieri nel deserto. Qui incontrano una donna morente che ha appena dato alla luce un bambino. Ai criminali viene offerta la possibilità di curare il piccolo e portarlo in salvo fino alla città di New Jerusalem. I banditi accettano questo incarico e partono per questo nuovo percorso. Compiranno un viaggio di redenzioni dalle proporzioni bibliche e tutti scopriranno che forse sono ancora buoni ed in grado di poter fare delle azioni lodevoli nonostante i peccati del loro passato.

