In nome di Dio Il Texano/ Su Rete 4 il film di John Ford con John Wayne

In nome di Dio Il Texano, film di Rete 4 diretto da John Ford

In nome di Dio Il Texano andrà in onda oggi, 17 febbraio, durante il primo pomeriggio dalle ore 16:35 su Rete 4. Si tratta di un film che è stato realizzato nell’anno 1948 e appartiene al genere western.

Il regista di questo film è John Ford che figura anche come produttore di questa pellicola, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Laurence Stallings. All’interno del cast del film ci sono molti attori famosi di Hollywood come John Wayne, Pedro Armendariz, Harry Carey Junior, Hank Worden, Mae Marsh e Jane Darwell. Le musiche del film sono state realizzate dal compositore Richard Hageman mentre la fotografia è stata messa a punto da Winton C. Hoch.

In nome di Dio/Il Texano, trama del film: una rapina importante

Leggiamo la trama di In nome di Dio Il Texano. Tre fuorilegge hanno appena compiuto una rapina molto importante. Per questa ragione, decidono di fuggire nel deserto, sfuggendo allo sceriffo che gli da la caccia, vale a dire Perley Buck Sweet. A capo di questa banda di malviventi c’è il fuorilegge Robert Marmaduke Hightower, una vera e propria canaglia già conosciuta per le sue azioni spregevoli. Incredibilmente, il gruppo di fuorilegge sembra riuscire a sfuggire agli uomini di controllo e si dirigono verso il deserto.

Tuttavia, quella che sembra una felice fuga non sarà così scontata. Lo sceriffo Perley infatti, ha lasciato andare i malviventi, spingendoli verso il deserto, perché sa che li non troveranno altro che morte, carenza di viveri e difficoltà. Oltre a ciò, durante il loro viaggio, i banditi si fermano per dare una mano a una carovana di pionieri e riescono ad aiutare una donna a partorire. La donna riesce a partorire, ma purtroppo per le ferite del parto non riesce a sopravvivere.

I tre quindi, giurano di portare in salvo il bambino, un’anima pia che non merita di morire. Proseguendo nel loro viaggio, i malviventi avranno anche la chance di redenzione, riuscendo ad avere alcune visioni miracolosi e comprendendo quale dovrebbe essere la retta via da seguire. Il loro viaggio verso New Jerusalem, la meta scelta per lasciare il bimbo, si concluderà in modo inaspettato, ma forse giusto, completando il loro percorso di redenzione.

