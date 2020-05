In nome di Dio/ Su Rete 4 il film western con John Wayne (oggi, 12 maggio 2020)

Pubblicità

In nome di Dio va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, martedì 12 maggio, a partire dalle ore 16:40. Una pellicola realizzata nel 1948 negli Stati Uniti d’America con la regia affidata a John Ford con soggetto tratto da un romanzo scritto da Peter B. Kyne mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata da Laurence Stallings. Il montaggio è stato realizzato da Jack Murray, il ruolo di direttore della fotografia è stato assolto da Winton C. Hoch mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Richard Hageman. Nel cast sono presenti attori leggendari come John Wayne, Pedro Armendariz, Harry Carey Jr., Hank Worden, Jane Darwell, Ward Bond e Mildred Natwick.

In nome di Dio, la trama del film

Ecco la trama di In nome di Dio. Siamo in una piccola cittadina del vecchio West dove tre banditi stanno per effettuare un’incredibile rapina portando via da una banca un enorme quantitativo di denaro. I tre banditi dopo non aver trovato alcun genere di ostacolo decidono di scappare e di andare verso il deserto incuranti di come questa scelta potesse rivelarsi mortale per loro. Lo sceriffo della cittadina che è conosciuto per la sua astuzia e capacità di far rispettare la legge, decide di stanare i tre banditi ed in particolar modo costringendoli a passare il maggior tempo possibile all’interno del deserto consapevole di come ben presto verranno a mancare le forze e soprattutto l’acqua. I tre nonostante le enormi difficoltà non vogliono assolutamente tornare indietro e farsi catturare dallo sceriffo per cui perseverano nella loro fuga e ad un certo punto si imbattono da lontano in una carovana abbandonata. Si fermano per cercare di capire se all’interno della carovana ci possa essere qualche riserva d’acqua o magari del cibo ma in realtà trovano una donna incinta praticamente in punto di morte.

I tre aiutano la donna nel mettere al mondo la propria figlia e soprattutto le giurano di aiutarla facendola sopravvivere al deserto. I tre banditi vengono toccati nel profondo del loro cuore dalla vicenda e decidono di aiutare la donna soprattutto di tenere fede al giuramento prestato. Tra l’altro, per un incredibile scherzo del destino si scoprirà che la bambina che stanno portando in salvo in realtà sia la nipotina dello sceriffo che da tempo è sulle loro tracce.

Per cercare di tener fede al loro giuramento i tre mettono a repentaglio la loro vita tant’è che due di loro muoiono durante le peripezie nel deserto ed il terzo riesce miracolosamente a salvarsi e raggiungere la cittadina per consegnare la bambina a cui ha dato il proprio nome ovviamente al femminile. Per il superstite ha inizio una nuova fase della propria vita in quanto si rende conto di non voler più essere un fuorilegge e nonostante sia costretto ad andare in carcere prende in maniera sorridente la situazione rendendosi conto di come questo sia per lui un nuovo inizio.



