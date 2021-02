In nome di mia figlia, la storia vera/ Il caso di Kalina Bamberski

Il film In nome di mia figlia, in onda stasera su Rai 5, è tratta da una storia vera quella sul caso Kalinka Bamberski. Questa era un’adolescente francese morta nel 1982 nella casa di suo patrigno un medico tedesco, Dieter Krombach, che si scoprì essere in realtà uno stupratore seriale. Fu proprio il padre della ragazzina a fare pressione sulle autorità per cercare di capire qualcosa di più sul caso. I dubbi arrivarono dai risultati, decisamente sospetti, dell’autopsia sul corpo della povera Kalinka. Si tratta sicuramente di una storia struggente che un film ha provato a ricostruire con doverosa perizia.

In nome di mia figlia, la storia vera: cosa accadde?

In merito alla storia vera da cui è tratto In nome di mia figlia è stato un vero e proprio caso in Germania. Inizialmente il caso fu chiuso con il rifiuto dell’estradizione di Dieter Krombach alla Francia. L’uomo fu condannato per omicidio colposo nel 1995, un verdetto che però fu annullato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo per motivi puramente procedurali. Nel 2009 fu lo stesso padre biologico della piccola Kalinka Bamberski a far rapire Krombach per portarlo in Francia dove fu processato e condannato a 15 anni di carcere nel 2011. L’accusa era quella di lesioni intenzionali con conseguente morte non intenzionale.



