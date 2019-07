IN NOME DI MIO FIGLIO/ Su Rai 3 il film con Tobias Moretti (oggi, 28 luglio 2019)

La prima serata di Rai 3 oggi prevede in programmazione alle 21:20 il film drammatico del 2015 In nome di mio figlio, diretto da Damir Lukacevic. Questa produzione interamente tedesca vede un ampio cast di attori tra i quali segnaliamo Tobias Moretti, Inka Friedrich, Maxim Mehmet, Eugen Knecht, Marc Zwinz, Finn Fiebig solo per citare i principali. La produzione è stata curata dalla casa distributrice Jumping Horse Film, con la quale hanno collaborato Ulrich Stiehm e il nostro Marco Del Bianco. Il film è tratto da una storia vera e un fatto di cronaca nei quali un uomo cerca la verità sulla morte di suo figlio. Damir Lukacevic, oltre a curare la regia, si è anche occupato della redazione del soggetto e della sceneggiatura mentre le musiche sono state curate da Ingo Frenzel.

IN NOME DI MIO FIGLIO, LA TRAMA DEL FILM

La trama del film di Damir Lukacevic si basa su una vicenda reale di cronaca nera. Ogni tre anni, infatti, uno spietato serial killer ritorna in azione e prende di mira i campeggi estivi e i villaggi vacanze di ragazzi all’interno dei quali deve individuare la sua vittima. Non a caso, proprio in questi luoghi è conosciuta tra i ragazzi la leggenda dell’uomo in maschera che compie con una precisa cadenza il suo rituale, comparendo ogni tre anni, riuscendo ad attirare la sua vittima che poi ucciderà senza lasciare traccia. In questo contesto, si inserisce la storia di Claus Jensen (Tobias Moretti), che è deciso a trovare l’assassino di suo figlio e parte freneticamente alla sua ricerca. I suoi tentativi sono però piuttosto maldestri e in alcuni casi comportano non solo l’intralcio alle indagini che sono svolte in maniera ufficiale dalle autorità, ma addirittura coinvolgono persone del tutto estranee alle vicenda. Alla fine la sua sete di vendetta comporterà anche problemi all’equilibrio del suo matrimonio e al rapporto con il suo figlio minore.

