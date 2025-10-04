Cancellare la Fornero non avrebbe senso. Queste le considerazioni reali e attuali sulla media della pensione a 67 anni.

Siamo abituati a pensare che in Italia la pensione si possa prendere soltanto a 67 anni, escludendo qualunque altra misura per andare in stato di quiescenza anticipatamente. Sulla questione ha risposto l’INPS, dando dei chiarimenti specifici.

A proposito di soluzioni per l’anticipo previdenziale, una delle opportunità che tutt’ora restano è proprio la Fornero, e proprio sul tema ha parlato l’ex ministra esponendo le sue idee, che permette di godere del pensionamento già qualche anno prima.

Elezioni Regionali Calabria 2025/ Diretta risultati voto: come si vota e quando, chi sono i candidati

La pensione si prende soltanto a 67 anni?

In Italia vige il concetto errato che la pensione è obbligatoria soltanto all’età di 67 anni, quando in realtà misure come la Quota 103, la Quota 41 e la Riforma Fornero hanno permesso ai lavoratori di abbandonare il lavoro con un po’ di anticipo.

Negli ultimi anni però – dall’Osservatorio INPS – si è evinto un rialzo rispetto alla media del 2022 e dei periodi precedenti. Questo è stato causato dalla restrizioni apportate alla 103 ad esempio, che ha ridotto la platea di beneficiari.

Come si vota alle Elezioni Regionali Calabria 2025/ Nomi candidati, liste e info scheda e voto disgiunto

La realtà è che l’ente previdenziale ha pubblicato un dato ben lontano dalla credenza attuale: oggi nel nostro Bel Paese si esce dal lavoro a 65 anni circa. Una media che rispetto al resto dell’Europa non è poi così distante, in Belgio ad esempio l’età è 66 anni, in Francia 62 e in Svezia 61 (nei prossimi anni questi numeri sono destinati ad aumentare).

Due misure più comuni

Tra le misure di pensionamento anticipato più comuni risultano: la soluzione per i lavoratori precoci, che richiede un versamento contributivo di 41 anni, purché si abbiano 62 anni, e la previdenza anticipata che invece non bada all’età anagrafica ma ai fatidici 41 anni e 10 mesi di contributi e uno anno in più per gli uomini.

SINDACATI/ Un luogo tra i "non luoghi", la nuova sfida ai tempi dei rider

Proprio alla luce di questa panoramica, così conferma lo stesso Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, non ha più senso parlare di addio alla Fornero, dato che con le restrizioni attuali resta una delle poche opportunità più accessibili.