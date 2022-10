In pizzeria con pistola, si siede e parte colpo/ 44enne si ferisce: panico a Olmedo

Paura in una pizzeria di Olmedo, in provincia di Sassari, a causa di un improvviso colpo di pistola. Un uomo è stato colpito alla mano e all’addome, mentre il resto della pizzeria era terrorizzato, pensando che ci fosse stata una sparatoria. È poi emerso che il colpo di pistola è partito accidentalmente e che l’uomo colpito era il proprietario dell’arma. Quest’ultimo, 44 anni, teneva la pistola in uno zaino. È entrato nella pizzeria e si è seduto al tavolo. A quel punto è partito il colpo, che gli ha trapassato la mano e poi si è fermato all’addome.

Per puro caso, il proprietario della pistola è l’unico ferito. Soccorso dai sanitari del 118, è stato poi trasportato all’Ospedale Marino di Alghero. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, i carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e poi trasferito nel carcere di Bancali. I carabinieri hanno accertato che il colpo di pistola è partito accidentalmente in pizzeria ed è stato causato dal maneggio incauto dell’arma da parte del proprietario.

IN PIZZERIA CON PISTOLA NASCOSTA: ESPLODE COLPO ED E’ PANICO

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Alghero e gli artificieri del Comando Provinciale di Sassari. Tramite il controllo eseguito sullo zaino hanno trovato l’arma artigianale, la pistola, in possesso della stessa vittima in pizzeria, senza alcun giustificato motivo. Stando a quanto riportato dall’Unione Sarda, i carabinieri ritengono che la dinamica dell’evento faccia escludere l’intervento di altre persone. Sulla vicenda, comunque, è stata aperta un’indagine, coordinata dalla procura di Sassari. Per quanto riguarda le condizioni del 44enne, quindi in merito alle ferite riportate, inizialmente è subito emerso che avrebbe perso due dita in seguito al colpo di pistola partito inavvertitamente in pizzeria, oltre a riportare una ferita all’addome. Ferite comunque non preoccupanti, visto che è stato possibile trasferirlo poi in carcere dove deve rispondere di quanto accaduto.

