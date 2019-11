In punta di piedi/ Su Rai 1 il film con Bianca Guaccero (oggi, 25 novembre 2019)

In punta di piedi va in onda oggi, 25 novembre, su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Questo lungometraggio è senza alcun dubbio un film di genere drammatico. Gli interpreti principali dello sceneggiato In punta di piedi sono Bianca Guaccero, Cristiana Dell’Anna, Marco Palvetti e Giorgia Agata. Questo film drammatico è stato prodotto nell’anno 2018, e il regista del lungometraggio altri non è che Alessandro D’Alatri. Le musiche della pellicola In punta di piedi sono state create da Marco Zurzolo, mentre il lavoro di montaggio è opera di Emiliano Bellardini. Gli attori di questo sceneggiato è la prima volta che recitano insieme. Bianca Guaccero, inoltre, ha lavorato in altre pellicole rilevanti, come Il grande spirito di Sergio Rubini e Streghe verso nord di Giovanni Veronesi.

In punta di piedi, la trama del film

Nel film In punta di piedi, la protagonista è una bambina molto piccola. Quest’ultima si chiama Angela ed ha ben 11 anni. La ragazzina coltiva da sempre un sogno, che è quello di diventare ballerina di danza classica. Purtroppo, però, Angela vive a Secondigliano ed è la figlia di un boss a capo della banda degli Scissionisti. Il padre della piccola è quindi un mafioso e si chiama Vincenzo. L’uomo, poi, ha commesso un errore molto grave, che è stato quello di tradire il suo clan per passare ad un altro gruppo criminale. Angela allora rischia la vita ogni volta che esce di casa, a causa delle possibili ristorsioni contro il padre. La bambina e la madre Nunzia, dunque, conducono un’esistenza da recluse, con pochi contatti con il mondo esterno. Contro il volere del suo sposo, Nunzia però continua a portare la figlia alle lezioni di danza. La donna, quindi, traveste la sua piccina, la fa uscire a notte fonda, e, in accordo con la maestra Lorenza, fa in modo che Angela persegua il suo sogno di diventare una ballerina classica. Nunzia desidera che la figlia abbia una vita ed un futuro differente rispetto a quello che ha avuto lei e il marito. La giovane spinge allora la sua piccola a non arrendersi nel realizzare il suo sogno, che la porterà quasi certamente ad essere una persona onesta ed ad allontanarsi dal terribile destino che per lei sembra essere stato già scritto.

