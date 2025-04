In questa foto era solo una ragazzina di 16 anni, oggi è un volto notissimo della tv che ha fatto lungamente discutere. La riconosci?

Le foto da giovani dei vip riescono sempre a solleticare la curiosità dei fan. Non solo Italia ma in tutto mondo. Il motivo è presto detto: guardando una foto da giovane di una persona famosa abbiamo l’impressione di sbirciare nella sua intimità, di scoprire un lato nascosto di un certo personaggio che, in qualche modo, risulta più vero e meno “manipolato” dai media.

Gianna Orrù, chi era il marito Mario Marini/ L'affettuoso nomignolo affibbiato alla figlia Valeria Marini...

Possiamo, a dirla breve, dare un’occhiata, come da una piccola finestra, al passato, scoprendo i divi nella loro piena semplicità e autenticità, lontano dal glamour e dalla sofisticatezza imposti dalla tv o dal cinema. E una di queste foto affascinanti è emersa di recente e ha come protagonista una vera star del piccolo schermo nostrano. La riconoscete?

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo compagno dopo Giulio Fratini?/ Paparazzata con il 28enne Tomas Talin

Qui è solo una ragazzina, oggi è una (ex) star di Mediaset amata da tutti

Alcuni di voi potrebbero far fatica a riconoscere chi si cela dietro questa foto che ritrae una ragazza appena sedicenne, con un sorriso timido e innnocente in groppa a un cavallo. Eppure, se guardate bene, le similitudini con la diva che è poi diventata sono evidenti: gli stessi occhi marrone scuro, lo stesso sguardo intenso e intelligente, lo stesso sorriso accattivante.

Forse solo alcuni sono riusciti a capire immediatemente chi è la bella ragazza nella foto: stiamo parlando della splendida Barbara D’Urso, la nostra “Barbarella” nazionale che per anni ha fatto parte della nostra quotidianità entrando nelle nostre case con il programma che l’ha resa una vera icona: Pomeriggio Cinque (ora nelle mani esperte di Myrta Merlino).

Giovanna Lorenzi, chi è la moglie di Roby Facchinetti/ "E' la donna che mi ha riportato a terra"

Barbara D’Urso e il suo (possibile?) ritorno in tv

Sono ormai alcuni anni che Barbarella si è però allontanata dalla tv, a causa di una drastica quanto sconvolgente decisione dei vertici Mediaset. E la ex conduttrice di punta del pomeriggio televisivo ha reagito con protezza, senza scoraggiarsi, buttandosi a capofitto nella carriera di attrice teatrale. Al teatro, infatti, la D’Urso è particolarmente legata, sebbene siano in pochi a conoscere questa sua – non certo segreta – passione.

Di recente si è parlato di un suo possibile ritorno in tv, stavolta in Rai, per la conduzione di un programma di varietà insieme all’affascinante Paola Barale. Un progetto che, però non sarebbe mai partito davvero, almeno stando alle dichiarazioni della Barale. E pare che la conduttrice non passerà nemmeno ai canali Discovery. Al Nove, infatti, si stanno ancora leccando le ferite dopo il clamoroso flop di Amadeus.

Insomma, stando alle ultime indiscrezioni è possibile che la D’Urso sia quantomai vicina a un “pensionamento forzato” e a un addio purtroppo definitivo alla tv. Certo, con ogni probabilità i fan potranno continuare a segurla nelle sue tournée teatrali, ma è indubbio che un po’ amarezza resti nei loro cuori (e probabilmente anche in quello della stessa ex conduttrice).