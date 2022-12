IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA/ Il ritorno al Duomo con una domanda al Bambino che nasce

Inizia tutto nel 2007, durante le feste natalizie. L’amicizia tra alcuni cantanti e musicisti offre a una famiglia, appena toccata dal dolore di un’improvvisa e inguaribile malattia della giovane mamma, un gesto semplicissimo: un momento di canti tradizionali di Natale, per aiutare i cuori ad accogliere la Nascita di Gesù non “nonostante”, ma “dentro” alle circostanze di ciascuno. E, come aveva suggerito un’amica dottoressa, in quella occasione, di fronte ai canti natalizi (certo eseguiti in modo magistrale) i cuori si aprono, scoprendo che quel Bambino che nasce ha vinto, con la sua croce e la sua resurrezione, ogni male, sconfiggendo anche la morte.

Fedez è stato cacciato da un casinò a Las Vegas/ Svelata la motivazione...

Questo semplice gesto ha preso il titolo “In questa notte splendida” (citazione del meraviglioso canto del carissimo cantautore Claudio Chieffo), per sedici anni è cresciuto, partendo dalla periferia di Milano e arrivando, dopo alcuni passaggi, nei grandi teatri milanesi (Smeraldo, Auditorium di Milano), sul Sagrato del Duomo di Milano, coinvolgendo innanzitutto cori lombardi in maggioranza di bambini e ragazzi.

Bobby Solo "andai a Lourdes e fui miracolato"/ "Mia moglie si convertì per sposarmi"

Dopo due anni di versione on line, causa pandemia, il 23 dicembre 2022, alle 13:00, “In questa notte splendida” torna sul Sagrato del Duomo, per ridomandare al Bambino che nasce di aprire i nostri cuori. E proprio per questo è stato invitato e parteciperà l’Arcivescovo di Milano mons. Delpini, per un momento di Preghiera per la Pace, perché l’apertura dei cuori porti la pace nel nostro mondo, così segnato dalla guerra in questi anni.

Saranno venti i cori presenti, per un totale di più di 500 cantori: scuole, parrocchie, gruppi di amici, fino alle carissime suore del Myanmar, che ben sanno cosa siano la guerra e la persecuzione. Tutti insieme canterano grazie alla direzione artistica di Walter Muto e Benedetta Castelli.

Elisa: "Soffro di vertigine parossistica"/ Rimandate due date del tour...

L’iniziativa è realizzata in stretta collaborazione con la Fondazione Eris, da diversi anni vicina alle fragilità con una modalità seria e qualificata di intervento, con il Patrocinio del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo, attraverso il sostegno di alcuni soggetti privati: Marseglia Group, GSF, Trasco, Grillo Antonino.

Quanto accaduto 17 anni fa, agli inizi di “In questa notte splendida” ci ha segnati, ma non basta: il nostro cuore domanda di vedere oggi una Presenza che bussa alla porta, da qui la scelta di ritornare in presenza per annunciare il Natale, di domandare la Pace insieme all’Arcivescovo Delpini, di raccogliere offerte per la Caritas ambrosiana, facendo nostra la richiesta del Santo Padre riecheggiata nell’incontro con Comunione e Liberazione il 15 ottobre scorso, in occasione dei cento anni della nascita di don Giussani.

Alle 13:00 i cori e l’Arcivescovo, ma dalle 12:00 circa, compatibilmente con la fine delle esequie del caro mons. Stucchi, gli amici cantanti e musicisti animeranno la Piazza del Duomo di Milano attraverso la proposta di canti natalizi, offerti alle migliaia di persone che passano sul Sagrato magari inconsapevoli di cosa sia accaduto nella storia dell’uomo, a cui si offre la possibilità di alzare lo sguardo dal telefonino per sentire chi sta cantando, magari incrociando così con gli occhi la bellezza dell’amato Duomo di Milano.

L’ingresso è libero, siamo tutti attesi.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA