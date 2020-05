IN QUESTO MONDO DI LADRI/ Su Canale 5 il film con Buccirosso e Izzo (21 maggio)

Pubblicità

In questo mondo di ladri viene letteralmente bocciato da MyMovies, Pierfranco Bianchetti infatti gli dà appena una stelletta sulle cinque a disposizione: “Prendendo spunto dalla nota canzone di Antonello Venditti i prolifici fratelli Vanzina, aiutati nella sceneggiatura da Piero De Bernardi, ci propongono quello che è un modesto ritratto dell’Italietta di oggi”. A ridere si ride anche, ma tutto questo sembra essere fine a sé stesso con nessuna possibilità di riuscire a convincere un pubblico attento. Guardato in maniera superficiale risulta essere anche un film di intrattenimento da seguire dall’inizio alla fine, ma il ritratto del nostro paese ne esce svilito anche se tutto è preso con molta ironia. In questo mondo di ladri sarà trasmesso in prima serata, clicca qui per il trailer. Clicca qui per seguirlo in diretta streaming.

Valeria Marini nel cast

In questo mondo di ladri, film del 2004 diretto da Carlo Vanzina, andrà in onda alle 21.20 su Canale 5 oggi 21 maggio 2020. Si tratta di un classico esempio di commedia all’italiana, in cui grazie a un cast di attori e attrici molto conosciuti, i fratelli Vanzina (Enrico Vanzina cura la sceneggiatura e il soggetto) delineano un ritratto dell’Italia di oggi. Il gruppo di interpreti è molto affiatato poiché non solo si tratta di alcuni tra i nomi più importanti del panorama comico italiano, ma anche perché alcuni di loro hanno già collaborato insieme. Si pensi, ad esempio a Leo Gullotta e Valeria Marini, colleghi ne Il Bagaglino, compagnia di varietà romana, fondata alla fine degli anni Sessanta. Il titolo della pellicola trae spunto dalla famosa canzone di Antonello Venditti, mentre la scenografia è, ancora una volta, curata da Tonino Zera, che ormai fa coppia fissa con i Vanzina. Infatti, collabora con loro dall’inizio degli anni novanta.

In questo mondo di ladri è un film prodotto da Mario Cecchi Gori e si tratta del quarantunesimo film dei fratelli Vanzina. La maggior parte degli attori ha partecipato a diversi film che trattano alcuni dei temi più attuali dell’Italia di oggi, tuttavia la pellicola rimane sul terreno della satira, senza eccedere con attacchi troppo diretti, ma ponendosi più in linea con la comicità del già citato Bagaglino. I fratelli Vanzina sono ormai specializzati in questo campo e lavorano spesso con gli stessi attori: ad esempio Buccirosso ha partecipato anche a Le Barzellette (2004), Un’estate ai Caraibi (2006) o Caccia al tesoro (2017).

In questo momento di ladri, la trama del film

I protagonisti di In questo mondo di ladri sono cinque lavoratori: Fabio (Carlo Buccirosso), Monica (Valeria Marini), Nicola (Biagio Izzo), Walter (Max Pisu) e Lionello (Enzo Iacchetti). Dopo essere stati vittima di una truffa immobiliare, decidono di organizzare un piano per frodare a loro volta una banca, simbolo di un sistema in cui è sempra la disonestà ad avere la meglio. Prima di tutto pianificano una truffa assicurativa, così da raccimolare i soldi per proseguire con il loro progetto. É Lionello il prescelto ma, portata a compimento la sua parte, lascerà il suo posto a Leonardo (Leo Gullotta). Ottenuti i fondi, grazie anche all’aiuto del truffatore Gastone (Ricky Tognazzi) si passa al colpo principale ed entra quindi in scena Monica che, sotto la falsa identità di Maria Rossi, si insidia nella banca in cui lavora Fabio e apre un nuovo conto. L’obiettivo è trasferire 50 milioni di euro da una delle isole Cayman. Riusciranno a truffare l’istituto di credito?



