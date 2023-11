IN THE MOOD FOR LOVE/ Il melodramma di Wong Kar Wai che ha fatto la storia del cinema

Pochi film hanno tracciato un solco nella storia del cinema come In the mood for love di Wong Kar Wai. Realizzato nel 2000, il melodramma intenso e raffinatissimo del cineasta hongkonghese ha messo in scena il fluire del tempo, battendo territori inesplorati. Premiato al Festival di Cannes con il premio al miglior attore a Tony Leung e con il Grand Prix tecnico a Christopher Doyle, Mark Lee Ping Bin, William Chang, il lungometraggio è ora disponibile in Dvd e On Demand su Cgtv.it.

Evan Ellingson, com'è morto attore di CSI Miami/ Aveva 35 anni: mistero sulle cause

SINOSSI – Hong Kong, 1962. Chow, redattore capo di un quotidiano locale, trasloca con sua moglie in un nuovo appartamento. Incontra Li-zhen, una donna giovane molto bella che si è appena trasferita lì insieme a suo marito. La donna lavora come segretaria in una ditta di esportazioni, mentre suo marito è rappresentante e viaggia frequentemente per affari. Dato che anche sua moglie è spesso fuori casa, Chow trascorre molto tempo in compagnia di Li-zhen. I due diventano molto amici, fino a quando scoprono che i loro rispettivi coniugi hanno una relazione…

Là dove scende il fiume, Rete 4/ Western con James Stuart e Rock Hudson, oggi, martedì 7 novembre 2023

Ispirato al romanzo breve Un incontro (noto anche come Intersection) di Liu Yichang, In the mood for love è una storia d’amore universale calata negli anni Sessanta, nel pieno della progressiva occidentalizzazione di Hong Kong e del crollo degli imperi coloniali. Narrazione straordinaria, prove attoriali eccellenti e immagini raffinate. Menzione speciale per la colonna sonora che mescola influenze orientali ed occidentali, basti pensare alle canzoni di Nat King Cole

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

Naomi Watts: "Sono entrata in menopausa a 36 anni"/ "Parlarne era un tabù e mi sono sentita sola"

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA