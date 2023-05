“In Usa ideologia domina scienza più che nell’Urss”/ Denuncia del Wall Street Journal

“L’ideologia ora domina la scienza negli Stati Uniti in modo più pervasivo di quanto non abbia fatto al culmine dell’Unione Sovietica”. A scriverlo è il Wall Street Journal in un articolo a firma del biologo americano di Chicago Jerry Coyne e la fisica russa della California Anna Krylov. I due ricercatori, insieme ad alcuni colleghi, hanno scritto il saggio “In difesa del merito nella scienza” e hanno contattato diverse riviste accademiche per la pubblicazione, ma ricevendo diversi rifiuti.

Ue approva accordo tra Microsoft e Activision/ "Nessun problema per concorrenza"

Il testo, alla fine, è uscito nell’ultimo numero del Journal of Controversial Ideas. “Fino a pochi mesi fa, non ne avevamo mai sentito. È una pubblicazione peer-reviewed il cui obiettivo è promuovere ‘l’indagine gratuita su argomenti controversi’. La nostra ricerca in genere non si adattava a quella descrizione. Abbiamo appreso dell’esistenza della rivista, tuttavia, quando abbiamo cercato di pubblicare un commento su come la scienza moderna sia compromessa da una de-enfasi sul merito. A quanto pare, ciò che una volta era anodino e non discutibile è ora controverso e outré, anche nelle scienze esatte”, hanno scritto i due autori.

Economist stronca Biden "Responsabile dell'alta inflazione"/ "Usa, recessione vicina"

“In Usa ideologia domina scienza più che nell’Urss”. Il saggio

I due autori del saggio sono convinti del fatto che l’ideologia progressista abbia corrotto la scienza negli Stati Uniti. “Lo vediamo nell’affermazione dei progressisti secondo cui le verità scientifiche sono malleabili e soggettive, simile a quella del sovietico Lysenko sul fatto che la genetica fosse ‘pseudoscienza’ occidentale senza posto nell’agricoltura sovietica. Lo vediamo quando le verità scientifiche – diciamo, la natura binaria del sesso – vengono negate o distorte perché sono politicamente ripugnanti. In un certo senso questa nuova specie di lysenkoismo è più perniciosa di quella vecchia, perché colpisce tutta la scienza”, scrivono ancora.

Moby: “cancel culture soffoca il perdono”/ “Immersi in rigidità etica impressionante”

I rischi di questo fenomeno, secondo i ricercatori, potrebbero essere elevati. “Sono molto preoccupato per gli effetti insidiosi in rapido aumento degli atteggiamenti postmodernisti dogmatici contro fatti e argomenti logici anche in istituzioni accademiche e riviste scientifiche molto rispettate”, ha aggiunto Walter Bodmer, professore di Genetica di Oxford.











© RIPRODUZIONE RISERVATA