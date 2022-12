In vacanza su Marte/ Su Canale 5 il film con Christian De Sica e Massimo Boldi

In vacanza su Marte, film di Canale 5 diretto da Neri Parenti

In vacanza su Marte va in onda oggi, giovedì 22 dicembre, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Si tratta di una commedia italiana del 2020 distribuita da Warner Bros. Pictures e prodotta da Warner Bros. Entertainment Italia, Indiana Production e Cattleya. La regia è di Neri Parenti. Nel 1970 vive la sua prima esperienza da regista con John Travolto… da un insolito destino.

L’anno seguente inizia il sodalizio con Paolo Villaggio con Fantozzi contro tutti. I film più recenti che ha diretto sono: Volevo un figlio maschio che uscirà nel 2023, Natale da Chef e Vacanze ai Caraibi: Il film di Natale. Nel cast abbiamo Christian De Sica, vincitore di tre David di Donatello e un nastri d’Argento. Nel cast c’è anche Massimo Boldi, vincitore di un David di Donatello. Altri attori presenti nel cast sono: Lucia Mascino, Denise Tantucci e Milena Vukotic.

In vacanza su Marte, la trama del film

Leggiamo la trama di In vacanza su Marte. Siamo nel 2030, l’uomo ha scoperto Marte e lo ha trasformato in un’attrazione turistica. Giulio Sinceri è un diciottenne che è alla ricerca del padre, Fabio interpretato da Cristian De Sica. Un giorno l’uomo ha scelto di lasciare la famiglia per corteggiare Bea. Dopo la morte del padre la ragazza scopre di aver ereditato una fortuna, ma sarà sua solo se convolerà a nozze. Fabio non può lasciarsi sfuggire questa occasione e decide di sposare Bea, ma per legge non potrebbe farlo perché risulta essere già sposato con Elena e la fidanzata è ignara di tutto questo.

Fabio propone alla donna e alla suocera di celebrare il matrimonio su Marte, che è un po’ come Las Vegas, ci si sposa ma il matrimonio non ha nessun valore. Vista la novità del momento, Bea accetta di sposarsi sul pianeta Rosso. Fabio, la suocera e Bea partono per Marte, ma anche Giulio vince un viaggio premio e con la fidanzata Marina vola su Marte. Qualcosa però non va per il verso giusto e Giulio da diciottenne si trasforma in un settantenne ed entra in scena Massimo Boldi. Naturalmente Giulio farà la conoscenza di Fabio e i due vivranno situazioni di complicità e imbarazzo.











