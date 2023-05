“In Veneto +30% di richieste di visite”/ Annichiarico: “Tempi non diminuiranno”

Le richieste di visite mediche, in Veneto, sono aumentate del 30% dal primo trimestre del 2019 al primo trimestre del 2023. Ad annunciarlo è stato Massimo Annichiarico, direttore generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione, in una intervista a Il Gazzettino di Padova. “Stiamo indagando sul motivo, c’è da capire perché e dove c’è stato questo fenomeno”, ha affermato.

Il rischio è che ci sia dunque un “overbooking”, ma il dirigente ha voluto rassicurare la popolazione in merito al fatto che la qualità dei controlli non verrà modificata. “Non intendiamo diminuire i tempi delle prestazioni ambulatoriali. I medici si prenderanno tutto il tempo che riterranno necessario. Ci saranno più visite che si aggiungeranno alla normale programmazione. Sia chiaro: di alcune tipologie di visite, di alcune discipline, in alcuni ambiti e solo per le urgenze brevi, le cosiddette prescrizioni ‘B’ a 10 giorni, e solo sulla base delle valutazioni di ogni azienda”, ha precisato.

“In Veneto +30% di richieste di visite”. Le misure previste da Annichiarico

Le richieste di visite aumentano dunque in Veneto e affinché possano essere esaudite i medici saranno costretti a fare gli straordinari, ma non è chiaro a che prezzo. “Alcune flessibilità saranno lasciate alle singole aziende, sia in orario che in retribuzione aggiuntiva. È una modalità che c’è sempre stata, la novità è passarla dal black office al front office. Se il Cup sa in anticipo quanto è possibile inserire una visita in più, può offrire al paziente subito la data piuttosto che richiamarlo successivamente”, ha spiegato Massimo Annichiarico.

A venire in soccorso alla sanità pubblica, in tal senso, potrebbe essere inoltre quella privata. “Il decreto Milleproroghe dà facoltà alle Regioni di utilizzare una quota percentuale del budget normalmente assegnato alle strutture private per la gestione delle liste d’attesa. Il Veneto si avvarrà di questa facoltà. Non sono soldi in più”, ha concluso.











