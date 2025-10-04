In viaggio con Flora è un tenero film d'avventura con protagoniste un'elefantessa e la talentuosa Jenna Ortega, la Mercoledì Addams di Tim Burton

In viaggio con Flora, film su Italia 1 diretto da Mark Drury Taylor

Sabato 4 ottobre 2025, in seconda serata su Italia 1, alle 23.10, va in onda In viaggio con Flora, un film d’avventura del 2018. La pellicola, distribuita da Synkronized e prodotta dalla Dream Factory Group, vede la collaborazione di FJ Productions, Collaborate Films e DFG Production. Alla regia c’è Mark Drury Taylor, che ha curato anche la stesura della sceneggiatura.

Il ruolo della protagonista è affidato a Jenna Ortega, giovane attrice statunitense con alle spalle ruoli celebri come Harley in mezzo e You, prodotti da Disney Channel. Ortega ha raggiunto la fama mondiale nel 2022 grazie alla sua interpretazione nella serie Mercoledì Addams, con il quale ha ricevuto un premio al Critics Choice Super Award e diverse candidature allo Screen Actors Guild Award, al Premio Emmy e al Golden Globe come migliore attrice protagonista in una serie televisiva.

La trama del film In viaggio con Flora: una bella elefantessa da salvare

La storia di In viaggio con Flora ruota attorno all’omonima protagonista, ovvero un’elefantessa che è stato a lungo l’attrazione principale del circo Cotillo. Tuttavia, raggiunti i 56 anni, Flora inizia a mostrare segni di debolezza: il suo corpo non risponde più ai comandi necessari per eseguire i numeri circensi.

Considerata ormai un peso per la compagnia, il direttore del circo prende la decisione di sopprimerla. La notte prima dell’esecuzione, Dawn, una coraggiosa ragazzina di quattordici anni figlia del proprietario del circo, decide di intervenire e aiuta Flora a fuggire dando avvio a un lungo viaggio, ricco di avventure. Dawn vuole riportare l’elefante nella savana, il suo habitat naturale….

