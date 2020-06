In viaggio con papà/ Su Canale 5 il film con Alberto Sordi e Carlo Verdone

Pubblicità

In viaggio con papà va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, domenica 14 giugno, a partire dalle ore 14:05. Si tratta di un film italiano del 1982 realizzato dalla titanus la quale si è occupata anche della distribuzione ai botteghini per la regia di Alberto Sordi In quale ne ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con Rodolfo Sonego, Carlo Verdone, Sergio Leone e Augusto Caminito. Il montaggio di questo film è stato realizzato da Tatiana casini Morigi con le musiche della colonna sonora composte da Piero piccioni mentre nel cast insieme a due principali protagonisti Alberto Sordi e Carlo Verdone sono presenti anche Giuliana Calandra, Edy Angelillo, Tiziana Pini, Ugo Bologna e Francesca Ventura.

In viaggio con papà, la trama del film

Ecco la trama di In viaggio con papà. Un ragazzo di nome Cristiano che da alcuni anni si occupa di questioni di natura ambientale, ha deciso di tornare in Italia ed in particolar modo fare una sosta a Roma dove poter finalmente riabbracciare il suo amato papà Armando. I due non si vedono da tempo ma nonostante questo Armando non sembra tanto interessato a trascorrere molto tempo con lui. Infatti l’uomo essendo un affarista e soprattutto un donnaiolo, dopo aver per sempre chiuso il rapporto con la mamma di Cristiano sta per partire per una vacanza emozionante con un’amante molto più giovane di lui, praticamente coetanea di Cristiano.

Dovendo muoversi Armando cerca in ogni modo di dare il benservito al figlio il quale tuttavia necessita di un passaggio ed in particolar modo per raggiungere i traghetti che lo avrebbero portato poi in Corsica dove la sua associazione sarebbe ripartita per una nuova missione ambientalistica. Durante il tragitto i due avranno finalmente modo di conoscersi anche perché erano diversi anni che non scambiavano nemmeno una parola.

Cristiano ha un carattere completamente all’opposto di quello del padre ed in particolar modo é un ragazzo piuttosto ingenuo sessualmente ancora inesperto e che soprattutto non riesce a gestire al meglio le relazioni con l’altro sesso tant’è che la sua fidanzata durante il suo periodo di assenza avrà una relazione sessuale con quello che viene definito il professore dell’associazione. Dopo aver scoperto questa cosa Cristiano chiede al padre di poter tornare con lui a Roma, ma il genitore lo farà scendere in una villa dove vivono alcuni amici di famiglia.

In realtà questa sosta non è per nulla casuale in quanto proprio la figlia di questi amici è la segreta amante di Armando. Durante questa breve permanenza a casa della propria amante, Armando avrà modo di avere una lunga discussione che lo porterà a prendere in considerazione l’idea di lasciarla per sempre. Naturalmente la verità verrà a galla con l’uomo che avrà delle problematiche anche con quelli che ormai diventano i suoi ex amici. Ironia della sorte l’amante del papà avrà una relazione con Cristiano il quale non sapendo di tutto questo lo racconta al padre. Quest’ultimo in un primo tempo vorrebbe lasciare in mezzo alla strada il figlio preso dalla gelosia, ma poi si rende conto di come il rapporto con Cristiano sia più importante.



