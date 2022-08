In viaggio con papà/ Su Rete 4 il film con Alberto Sordi e Carlo Verdone

In viaggio con papà va in onda su Rete 4 oggi, domenica 14 agosto, a partire dalle 16.40. Si tratta di una commedia italiana del 1982 distribuita da Titanus Domovideo e prodotto da Scena Film. La regia è di Alberto Sordi che ha scritto anche il soggetto con Rodolfo Sonego e la sceneggiatura con la partecipazione di Carlo Verdone. Sordi è morto a Roma il 25 febbraio 2003, dopo 84 anni di carriera. Purtroppo non ha vinto mai un Oscar e solo nel 1995 al Festival di Venezia gli è stato consegnato il Premio Leone d’Oro alla carriera.

In tutto ha collezionato 19 premi e 13 nomination tra Golden Globe, David di Donatello, Nastri d’Argento, Festival di Venezia, Festival di Berlino e BAFTA. Nel cast abbiamo Carlo Verdone vincitore di 7 David di Donatello e 5 Nastri d’Argento. Nel 2021 per Amazon Prime ha interpretato se stesso nella serie tv Vita da Carlo dove oltre a fare l’attore, ha curato la regia, la sceneggiatura ed è stato autore del soggetto.

Nel cast troviamo anche: Angelo Infanti, Eddy Angelillo. Ugo Bologna e altri ancora. All’inizio il progetto prevedeva un cast differente: Vittorio De Sica nella parte di Armando e Sordi in quella di Cristiano. Il film è stato prodotto nel 1998, ma il suo progetto è vecchio. Difatti Sordi voleva girare la pellicola con la collaborazione di De Sica che avrebbe avuto un ruolo centrale nella storia, ma poi per cause mai definite, la realizzazione venne sospesa. Dopo qualche tempo Sordi sempre intenzionato a fare il film decise di affidare il ruolo di Cristiano a Verdone e per una questione di età, lui decise di interpretare suo padre. Secondo le dichiarazioni di Verdone, durante le riprese molte scene vennero da lui improvvisate e Sordi decise di conservarle nel montaggio.

In viaggio con papà, la trama del film

Passiamo alla trama di In viaggio con papà. Cristiano (Carlo Verdone) è un giovane un po sempliciotto e ingenuo, da tempo fa parte di un’associazione che si occupa della salvaguardia del gabbiano. Trovandosi a Roma decide di andare a trovare il padre Armando Ferretti (Alberto Sordi), che al contrario del figlio è furbo, scaltro e gli piace correre dietro alle belle donne. La visita inattesa del figlio non lo rende felice, al contrario, cerca in tutti i modi di mandarlo via perché è in procinto di partire per le vacanze con la sua nuova giovane amante Federica. Per una serie di vicende, Armando deve cambiare i suoi piani e accompagnare con l’auto suo figlio in Corsica per farlo ricongiungere con gli altri componenti della comunità ecologica.

Durante l’interminabile viaggio, i due hanno modo di confrontarsi e Armando venire a conoscenza di alcune cose che riguardano il figlio. Cristiano è un giovane complessato, sessualmente inesperto e imbranato, l’esatto opposto del padre che ha un temperamento forte e deciso, oltre ad essere un donnaiolo. Tra uno spostamento e l’altro Armando incontra l’ex moglie, nonché madre di Cristiano che per mettersi con uno sceneggiatore fallito ha distrutto gli affetti e mandato in catastrofe la casa disgregando la famiglia. Quando finalmente Cristiano si ricongiunge con i suoi amici, scopre che durante la sua assenza la fidanzata lo ha tradito con il capo della comunità. Amareggiato decise di non proseguire l’avventura e riparte con suo padre. A questo punto il viaggio tra padre e figlio si divide e Armando decise di raggiungere Federica, ma finiscono per litigare a causa dell’egoismo della ragazza. Cristiano ignaro che la ragazza è l’amante del padre, ha un’avventura e la racconta al padre che arrabbiato non rivela nulla al figlio, ma preso dall’ira lo abbandona per strada lasciandolo a piedi. Quello che doveva essere un finale drammatico alla fine ha un risvolto. Armando preso dai sensi di colpa, torna indietro e va a recuperare il figlio e insieme continuano il viaggio della loro vacanza.

