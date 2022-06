In Viaggio con Papà/ Su Rete 4 il film con Alberto Sordi e Carlo Verdone

In Viaggio con Papà lo vedremo oggi, sabato 18 giugno, dalle ore 23:30, dunque in seconda serata, sul canale televisivo Mediaset Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il territorio italiano durante l’anno 1982 e appartiene al genere commedia. Il regista di questo film è l’attore Alberto Sordi che ha curato anche la sceneggiatura insieme a Carlo Verdone e Rodolfo Sonego. All’interno del cast del film ci sono numerosi attori italiani molto famosi come Alberto Sordi, Carlo Verdone, Giuliana Calandra, Edy Angelillo, Tiziana Pini, Ugo Bologna, Francesca Ventura e Flora Clarabella. Le musiche del film sono state realizzate da Pietro Piccioni mentre la fotografia è stata curata da Sergio d’Offizi.

Alberto Sordi nasceva 102 anni fa/ Paola Comin: “Era come lo si vedeva in tv”

In Viaggio con Papà, la trama del film

In In Viaggio con Papà Cristiano è un giovane buono che si concentra su diversi obiettivi nella vita. Uno di questi è la salvaguardia del gabbiano a Roma. Nonostante i valori errati di questo mondo, Cristiano va controcorrente e si dimostra anche un po’ ingenuo a volte. Un giorno, pensa di fare visita al padre Armando che non vede da tempo. Cristiano sente la mancanza della figura paterna e vorrebbe avere soltanto un po’ di conforto, magari trascorrendo del tempo con lui. Il padre comunque, ha un carattere totalmente diverso dal suo. Infatti, nonostante abbia raggiunto una certa età si dedica ancora a vizi e abitudini malsane. Non a caso, sta per partire con la fidanzata molto più giovane di lui che si chiama Federica. I due stanno andando in Corsica e Cristiano decide di unirsi al viaggio, anche perché anche la comunità per la salvaguardia del gabbiano, vale a dire il gruppo di Cristiano, si sta dirigendo in quel luogo. A quel punto quindi, inizierà un viaggio davvero molto particolare e non mancheranno risate, gag, situazioni paradossali ma anche tante emozioni tra i due protagonisti che ritroveranno il rapporto padre e figlio.

LEGGI ANCHE:

Carlo Verdone, giudice a The Band/ "Cerco di seguire le nuove indicazioni musicali"Carlo Verdone: "I miei figli seri e maturi. Il divorzio..."/ "Mio padre mi bocciò..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA