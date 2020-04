Inarcassa, bonus 600 euro per ingegneri e architetti/ Requisiti e come fare domanda

Anche Inarcassa, la cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti, erogherà il bonus una tantum da 600 euro, come previsto dalle disposizione governative. Secondo quanto annunciato dai ministeri del Lavoro e dell’Economia, le indennità verranno erogate agli iscritti seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, all’esito della verifica del possesso dei requisiti, che sono i seguenti: presentazione delle istanze fra il 1° e il 30 aprile 2020 professionisti in regola con gli obblighi contributivi per l’anno 2019 e non titolari di pensione; reddito complessivo percepito nell’anno di imposta 2018 non superiore a 35mila euro. Inarcassa precisa poi che “le domande potranno essere presentate anche da coloro che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro, a condizione di aver chiuso la partita IVA dal 23 febbraio al 31 marzo 2020 o di aver subito una riduzione di almeno un terzo del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019”.

INARCASSA, BONUS 600 EURO PER INGEGNERI E ARCHITETTI: COME FARE DOMANDA

Inarcassa ha precisato in queste ore che avrà cura di non escludere dall’erogazione del bonus da 600 euro alcun professionista avente diritto. Coloro che intendano fare domanda devono recarsi nell’area riservata di Inarcassa On Line e compilare l’apposita modulistica, a cui allegare due file in formato pdf/jpeg/png di grandezza inferiore a 2 MB e coincidenti con il documento d’identità il corso di validità e il codice fiscale. Al termine della procedura di invio, sarà notificata un’attestazione, protocollata, di ricezione della richiesta. Successivamente, il richiedente riceverà una comunicazione di ammissione o una comunicazione di reiezione. Qualora la reiezione fosse motivata con la mancata dichiarazione 2018, per ricevere l’indennità sarà necessario provvedere immediatamente alla sua presentazione online e la cassa provvederà automaticamente al controllo e alla riammissione della richiesta, con relativo invio della notifica di ammissione. Il bonifico sarà effettuato prima possibile, tenendo conto anche dei tempi tecnici di lavorazione delle banche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA