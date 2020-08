Inaugurazione Ponte di Genova San Giorgio/ Diretta streaming video: apre l’ex-Morandi

È tutto pronto per l’inaugurazione del Ponte di Genova: oggi, lunedì 3 agosto 2020, verrà presentato il nuovo ponte che sostituirà il Morandi, crollato esattamente due anni fa, portandosi dietro 43 vittime. Presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per tagliare il nastro sul Genova San Giorgio, anche se è più di un’ipotesi un’inaugurazione sotto la pioggia: la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali. Nonostante ciò, non è assolutamente a rischio lo svolgimento della cerimonia, anche perché – evidenzia Il Secolo XIX – modificare l’agenda del capo dello Stato non è affare semplice.

Nonostante l’importante valore insito nell’inaugurazione del Ponte di Genova, non mancano le polemiche. Come già annunciato negli ultimi mesi, le famiglie delle vittime del Morandi non prenderanno parte all’inaugurazione. Solidali con i familiari dei 43 morti nella tragedia di due anni fa anche i Vigili del Fuoco ed i comitati dei cittadini di Genova. Nelle scorse ore 75 vigili liguri hanno firmato e inviato una lettera al Comitato parenti delle vittime del Ponte Morandi, confermando l’intenzione di non prendere parte alle celebrazioni.

INAUGURAZIONE PONTE DI GENOVA: IL PROGRAMMA

Oltre al già citato presidente della Repubblica – il primo a passare sul Genova San Giorgio – all’inaugurazione del Ponte di Genova saranno presenti le altre autorità della Regione Liguria e del Comune di Genova. Come evidenzia Il Secolo XIX, prima e dopo la cerimonia risuoneranno le note di “Creuza de ma” di Fabrizio De Andrè nella versione suonata da 18 artisti italiani. Alle ore 18.00 è previsto il via alla celebrazione con l’inno nazionale, cui seguirà la lettura dei nomi dei 43 morti del crollo del ponte Morandi.

Successivamente ci sarà un minuto di silenzio, mentre il primo a prendere la parola sarà Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione. Subito dopo sono in scaletta gli interventi del presidente Giovanni Toti, dell’architetto e ideatore del progetto Renzo Piano e del premier Giuseppe Conte. Infine, l’atteso taglio del nastro con la benedizione del viadotto, seguito dal passaggio delle Frecce tricolori.

INAUGURAZIONE PONTE DI GENOVA: DIRETTA VIDEO STREAMING E TV

L’inaugurazione del Ponte di Genova sarà visibile sui canali social della Regione Liguria e del Comune di Genova (Facebook, Twitter e Instagram). La diretta tv per il momento non è stata annunciata, ma sarà senz’altro possibile seguire l’evento sui canali all news come Tg Com 24, Sky Tg 24 e Rai News 24. Senza dimenticare la diretta streaming sui rispettivi siti internet.



