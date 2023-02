Incastrati 2, trailer seconda stagione/ Video, Ficarra e Picone tornano a marzo 2023

E’ disponibile da poche ore a questa parte il trailer di Incastrati 2, la seconda stagione della mini serie tv con protagonisti Ficarra e Picone. Lo show sarà disponibile in esclusiva per la piattaforma di streaming Netflix e grazie al filmato, che trovate più sotto, possiamo scoprire qualche anticipazione su ciò che ci aspetta a breve. La prima cosa da sapere è che il capitolo numero due arriverà prestissimo, precisamente il prossimo marzo 2023, quindi fra meno di un mese. La stagione numero uno è uscita il primo gennaio 2022 su Netflix per poi essere trasmessa in chiaro da Mediaset lo scorso dicembre 2022 e la seconda ed ultima stagione riprenderà da dove ci avevano lasciato i due straordinari attori comici siciliani. (attenzione spoiler).

Salvatore e Valentino avevano investito Martorana, interpretato da Maurizio Marchetti, il portiere che si è scoperto essere un personaggio poco raccomandabile, il pericoloso boss mafioso Padre Santissimo, nonché il suo braccio destro Cosa Inutile, interpretato dal grande Tony Sperandeo. I due, presi in ostaggio, dovranno obbedire ai loro comandi dando vita a numerose scenette comiche e surreali, così come sottolineato dai colleghi di TvBlog.

INCASTRATI 2, IL TRAILER E DOVE ERAVAMO RIMASTI

Nel contempo Agata, interpretata da Marianna Di Martino, continuerà le sue indagini in particolare sul boss Padre Santissimo, anche se la presenza di Valentino nella sua vita potrebbe distrarla, così come fattole notare da Leo Gullotta, che in Incastrati 2 interpreta il procuratore Nicolosi. Resta ancora da risolvere il misterioso omicidio di Gambino (interpretato dall’ex Striscia La Notizia Sasà Salvaggio), che è stato di fatto il caso che ha aperto la serie tv e che ha portato Ficarra e Picone a vivere un sacco di guai: sono stati incastrati volutamente per quell’assassino?

Le riprese della seconda stagione di Incastrati sono state effettuate nel 2022 in Sicilia, la casa dei due comici. Ricordiamo che Ficarra e Picone sono ideatori e registi dello show, e che gli episodi della seconda ed ultima stagione saranno sei.













