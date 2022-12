Incastrati/ Anticipazioni seconda puntata 8 dicembre: la bizzarra idea di Salvo

Incastrati, anticipazioni Canale 5 seconda e ultima puntata 8 dicembre

Ultimo appuntamento per Incastrati, la serie Netflix di Ficarra e Picone, in onda in due serate evento su Canale 5. L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, si concludono le strampalate vicende di Salvo e Valentino, due normalissimi tecnici specializzati in televisori che si ritrovano, loro malgrado, coinvolti in un omicidio. Cercando di scappare, i due finiscono per combinare ancora più guai, arrivando a fare i conti addirittura con la mafia. Il duo comico composto da Salvo Ficarra e Valentino Picone si tratta della loro prima serie televisiva. Su Netflix, la prima stagione è stata distribuita a inizio 2022 in sei episodi, tutti disponibili il 1° gennaio. Su Canale 5, la serie Incastrati è stata invece raccolta in due puntate da tre episodi ciascuna.

Dopo aver accidentalmente ripulito la scena del crimine, dove si è consumato l’omicidio di Gambino, anziché chiamare la polizia, Salvo e Valentino finiscono per attirare l’attenzione della mafia stessa che è riconoscente (seppur inconsapevole) per aver eliminato il pentito criminale, ma anche delle autorità, che li credono colpevoli. Per cercare di sfuggire da questa situazione complicatissima, i due amici si inventano ogni volta delle scappatoie diverse, fino a quando Padre Santissimo, boss della cosca mafiosa, non scopre il legame tra Salvo, Valentino e il vicequestore Agata Scalia…

Negli ultimi tre episodi di Incastrati, in onda su Canale 5 l’8 dicembre, Padre Santissimo decide di risparmiare la vita a Salvo e Valentino, proponendo loro un accordo: resteranno salvi se faranno da talpe per la sua cosca, carpendo quanto più possibile informazioni sulle indagini in corso. Salvo e Valentino, il giorno dopo, accompagnano Agata in commissariato, ma qui Valentino viene riconosciuto come colpevole dell’omicidio di Gambino. A quel punto, i due non riescono neanche a fornire delle spiegazioni perché vengono arrestati. Per uscirne, Salvo propone una bizzarra idea al Procuratore Nicolosi: lui e Valentino godono della fiducia di Padre Santissimo, quindi per catturarlo dovranno infiltrarsi nella cosca. Il piano sembra più facile a dirsi che a farsi, e infatti qualcosa va storto. Per Agata e la sua squadra comincia quindi una folle corsa contro il tempo per salvare la vita di Salvo e Valentino…

Nel cast di Incastrati, insieme a Ficarra e Picone troviamo anche Marianna Di Martino nel ruolo di Agata; Anna Favella interpreta Ester; Leo Gullotta è il Procuratore Nicolosi; Sergio Friscia è Sergione; Tony Sperandeo è Tonino Cosa inutile Macaluso; Maurizio Marchetti è il Portiere Martorana; Filippo Luna è il Vice questore Lo Russo; Domenico Centamore interpreta Don Lorenzo Primosale; Sasà Salvaggio è Alberto Gambino; e Mary Cipolla è Antonietta, madre di Valentino e Ester.











