Incendi Canada: a New York aria irrespirabile e fumo/ Video, tornano le mascherine

Una serie di incendi di vastissime dimensioni avvenuti in Canada in queste ore sta provocando non pochi disagi alla stessa nazione del nord America quanto a New York, non troppo distante dal confine. Il sole, come testimoniato dalle immagini circolanti sul web, è stato di fatto oscurato, e l’aria è irrespirabile. Di conseguenza, come sottolineato da TgCom24.it, la popolazione locale è stata costretta a indossare nuovamente le mascherine, recentemente abbandonate dopo la pandemia, con gli abitanti della Grande Mela che stanno cercando di tapparsi la bocca e il naso per prevenire eventuali irritazioni e infezioni.

Le scuole hanno invece deciso di sospendere le attività all’aperto di modo da tutelare i bambini, e il sindaco di New York, Eric Adams, ha diramato un appello alla propria popolazione: “Limitate l’esposizione. Questa non è una buona giornata per allenarsi per un maratona”. Per via degli incendi in Canada e del fumo che si è venuto a creare, sono stati cancellati tutti gli eventi per la giornata mondiale della corsa, così come fatto sapere dal New York Road Runner, l’associazione che organizza la storica maratona cittadina.

INCENDI CANADA, QUALITA’ ARIA DI NEW YORK PEGGIORE DELLA STORIA

Secondo l’IQAir World Quality Index, ad oggi la qualità dell’aria di New York sarebbe la peggiore mai registrata dal 1960, ed inoltre la Grande Mela risulta essere la seconda città più inquinata al mondo dopo New Delhi. In generale è tutto il nord est degli Stati Uniti che sta vivendo giornate di passione per via di fumo e ceneri, e sono circa 110 milioni gli americani che sono alle prese con allerte di vario tipo circa la qualità dell’aria.

A Philadelphia, ad esempio, le autorità sanitarie hanno esortato i cittadini a “evitare un’eccessiva attività fisica all’aperto e, se possibile, a usare la mascherina”. E ovviamente per i canadesi la situazione è ancora peggiore, visto che l’aria risulta di fatto irrespirabile, soprattutto a Toronto, Montreal e Ottawa città dove si stanno registrando i maggiori roghi. Il servizio meteo ha messo in guardia su un possibile peggioramento nei prossimi giorni.

