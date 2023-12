Incendio a Campobasso: morto bambino di 9 anni/ Grave la sorellina: “Forse originato da luminarie natalizie”

Incendio a Campobasso: morto un bambino di 9 anni, grave la sorellina di 4

Tragedia nella notte a Campobasso, in Molise, dove un violento incendio ha divorato un’abitazione nella quale si trovavano quattro persone: una donna 35enne e i suoi tre figli, uno di 12, uno di 9 ed una di 4 anni. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che dopo aver domato rapidamente le fiamme, hanno prestato i primi soccorsi al bambino di 9 anni, che non respirava più. Tuttavia, purtroppo, non si è potuto fare altro che constatare il decesso del bambino, avvenuto per asfissia.

Nell’incendio a Campobasso è rimasta gravemente ferita anche la bambina di 4 anni, che attualmente si trova al Santobono di Napoli, mentre sia il 12enne che la madre sono in codice giallo, quest’ultima con ustioni di secondo grado a diverse parti del corpo. Sotto shock il padre, che quando si è originato il rogo non era all’interno dell’abitazione ma che ha raggiunto i familiari in ospedale. Sono in corso, in queste ore, le indagini per appurare le cause dell’incendio a Campobasso, con l’abitazione che è stata posta sotto sequestro, anche per scongiurare eventuali cedimenti. L’ipotesi più accreditata è che le fiamme siano state causate da un cortocircuito, oppure da una candela votiva accesa per la novena di Natale, e che l’incendio sia originato da un divano all’interno dell’abitazione.

Incendio a Campobasso, il nonno della vittima: “Siamo sconvolti”

In attesa dei riscontri sull’incendio a Campobasso e di ulteriori informazioni sulle condizioni dei feriti, il nonno della vittima di 9 anni ha rilasciato una breve dichiarazione ai giornali. “Siamo tutti sconvolti per quello che è successo”, ha dichiarato, raccontando che “i genitori hanno provato a salvare tutti ma non ci sono riusciti. È successo intorno a mezzanotte”, racconta il nonno della vittima dell’incendio di Campobasso, che vive sotto la casa in cui si è sviluppato il rogo, “io me ne sono accorto perché ho sentito il rumore di mattonelle che scoppiavano. C’era tanto fumo in casa, proveniente soprattutto da un divano, e i bambini, che in quel momento stavano dormendo, lo hanno respirato. Alessandro non ce l’ha fatta, gli altri due, ringraziando il Signore, sì. La madre ha fatto in tempo a portare fuori la più piccola“.











