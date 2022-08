Incendio a Cinecittà: il fuoco minaccia la casa del Grande Fratello Vip/ Fumo nero…

Incendio a Cinecittà

Grande paura negli studi di Cinecittà dove è divampato un vasto incendio secondo quanto racconta Il Messaggero. All’interno degli studi cinematografici si sarebbero sviluppate le fiamme che avrebbero toccato le scenografie di alcune serie tv in lavorazione. Le fiamme minaccerebbero anche la casa del Grande Fratello Vip che dovrebbe andare in onda con la settima edizione a settembre. Stando alle prime indiscrezione, le fiamme, per il momento, non avrebbero colpito il bunker di Cinecittà, ma avrebbero distrutto le scenografie di due importanti produzioni come “Young Pope” e di “Jerusalem”.

La casa del Grande Fratello Vip, invece, sarebbe a rischio, ma non sarebbe stata toccata dalle fiamme che, invece, secondo le indiscrezioni raccolte dal messaggero, avrebbero distrutto parte delle scenografie delle suddette serie.

Incendio a Cinecittà: vigili del fuoco a lavoro

Il vasto incendio divampato a Cinecittà avrebbe provocato una grande colonna di fumo che ha invaso le strade della capitale. I vigili del fuoco, arrivati sul tempo, stanno lavorando per domare le fiamme ed evitare che l’incendio assuma dimensioni maggiori. I vigili del fuoco, giunti sul posto, oltre a domare le fiamme, stanno provando a proteggere le strutture non raggiunge dalle fiamme.

Inoltre, per consentire i soccorsi, le strade adiacenti sono state chiuse al traffico. Fortunatamente, per il momento, non si registrano feriti o intossicati dal fumo. Si attendono sviluppi per capire cosa abbia potuto provocare l’incendio.

