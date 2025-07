È scoppiato un vasto incendio a Fiumicino, il fumo nero si staglia sulla Capitale: le fiamme hanno coinvolto un capannone di rifiuti

Quello odierno è l’ennesimo, violento, rogo che si registrata alle porte dalla Capitale con un incendio a Fiumicino scoppiato nella mattinata di oggi che ha fatto immediatamente pensare al peggio dato che la spessa coltre di fumo nero – avvistata peraltro da varie zone di Roma – sembrava originare proprio dall’aeroporto: tesi – quest’ultima – poi smentita dalla realtà dei fatti, ma nel momento in cui scriviamo sembra che le fiamme stiamo ancora ardendo, alimentate dal forte vento.

Secondo quanto riferisce RomaToday, l’incendio a Fiumicino si sarebbe originato attorno alle ore 3 di notte con un primo contenuto rogo che è stato spento nell’arco di pochi minuti; mentre attorno alle 8:00 la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto una seconda segnalazione per il rogo di maggiore entità che sembra essere ancora in corso: l’area coinvolta è quella del civico 115 di via della Corona Borale, nei pressi di un capannone per il trattamento dei rifiuti.

Proprio l’ingente quantità di plastica presente nel capannone – dalle prime informazioni di proprietà della ditta “Paoletti Ecologia” – ha dato origine all’enorme colonna di fumo che sta rapidamente facendo il giro del web; mentre seppur l’incendio a Fiumicino si sia originato a due passi dall’aeroporto Leonardo Da Vinci, al contempo quest’ultimo sembra essere rimasto – fortunatamente – completamente illeso, allo stato attuale pienamente operativo.

Incendio a Fiumicino: il fumo sta rendendo l’aria irrespirabile, ma il cantiere Liburna e l’aeroporto sono salvi

Per ora è ancora impossibile comprendere le effettive cause dell’incendio a Fiumicino – soprattutto perché, come dicevamo prima, il rogo non è ancora stato completamente domato – e l’allerta resta massima per tutta l’area alle porte della Capitale; mentre seppur l’incendio non abbia colpito l’aeroporto, sembra essersi esteso fino al vicino cantiere Liburna che sta costruendo la riproduzione 1:1 di una nave da guerra romana: anche quest’ultima sarebbe stata risparmiata dalle fiamme, ma alcuni utensili e attrezzi usati per la costruzione sono stati distrutti.

L’allerta per il fumo dell’incendio a Fiumicino attualmente è stata diramata per le zone tra Malagrotta e Vitinia – che includono anche Dragona, Acilia, Piana del Sole, Ponte Galeria, Dragoncello e Spinaceto -, ma anche tra l’aeroporto, l’Isola Sacra, Portuense e il centro commerciale Parco Leonardo l’attenzione resta massima; mentre sono attualmente chiuse via Corona Boreale e via Idra che sono quelle di maggiore traffico da parte dei Vigili del Fuoco.

🔥Roma: In corso incendio in un’isola ecologica in zona Fiumicino. L’alta colonna di fumo si può vedere da tutta la Capitale. Video da Radio Globo. La colonna di fumo nero sta invadendo Roma sud ovest. pic.twitter.com/bxrbUZJGLQ — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) July 7, 2025